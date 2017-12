Veicoli elettrici, a Monza arrivano 34 colonnine per la ricarica

di Niccolò Dolce

Entro la fine del 2018, a Monza arriveranno 34 postazioni di ricarica per veicoli elettrici

Ottime notizie per i cittadini di Monza che possiedono auto elettriche. Entro la fine del 2018, nella città brianzola arriveranno infatti ben 34 postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

La novità in fatto di mobilità sostenibile è stata annunciata direttamente dal vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, al termine dell’ultima seduta della giunta regionale.

Sala: «obiettivo ridurre emissioni climalteranti sul territorio»

Dunque, la Lombardia sceglie di sostenere la mobilità a impatto zero e la Brianza, ancora una volta, sarà protagonista della rivoluzione green.

Entro il 2018, a Monza saranno installate 34 colonnine di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica. Colonnine che verranno posizionate in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico. Non solo. Due di queste colonnine avranno un voltaggio pari a 44KW, che equivale a circa 20 minuti di ricarica.

Il provvedimento fa riferimento all’approvazione degli schemi di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia e all’Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Monza per la realizzazione della proposta progettuale “Mobilità elettrica in aree urbane ad alta congestione: dalle parole ai fatti – 2017”.

Grande soddisfazione da parte di Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia: «C’è una buona notizia per lo sviluppo sostenibile a impatto zero di Monza e della Brianza. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Sorte, ha approvato gli schemi di convenzione tra il MIT e Regione Lombardia, e l’Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Monza per la promozione della mobilità elettrica, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti sul nostro territorio».

31st dicembre, 2017

Tag:auto elettriche, colonnine ricarica auto elettriche, Fabrizio Sala, monza, Regione Lombardia, veicoli elettrici

Iscriviti al Canale YouTube: