Hankook Dynapro HP2, pensato per i SUV [TEST DRIVE]

Tra i produttori premium di pneumatici, Hankook è una delle più affermate in senso assoluto e i suoi prodotti sono ormai montati da numerosi veicoli, anche molto performanti e di conseguenza particolarmente esigenti. Con il successo dei SUV che abbiamo registrato in questi anni, le gamme dedicate a questi veicoli sono aumentate esponenzialmente ed è diventato sempre più difficile orientarsi nel dedalo di offerte che il mercato presenta. Approfittando però della nostra prova con la SsangYong Rexton di ultima generazione (presto sulle pagine di Motorionline) abbiamo potuto provare uno dei prodotti più prestigiosi in questa categoria creati dall’azienda coreana. Parliamo degli Hankook Dynapro HP2, che grazie anche al clima “ballerino” di Milano abbiamo potuto mettere alla prova in diverse condizioni di guida.

Cosa Dice la Casa

Il Dynapro HP2 è stato rilasciato nel 2013 e da allora si è affermato come uno dei prodotti più affidabili nel campo dei SUV e dei pickup premium. Si tratta di una gomma volutamente ad alte prestazioni, pensata per quel genere di vetture che devono associare ad un ottimo controllo anche una certa dose di sportività e divertimento alla guida. Hankook si è sempre distinta per la sua attenzione verso la sicurezza alla guida e con questo modello questa filosofia è stata ancora più accentuata. La mescola del battistrada è completamente in silicio e il design dello stesso è stato ottimizzato soprattutto per quanto riguarda i tasselli. Questo ha portato ad un significativo miglioramento delle prestazioni soprattutto sul bagnato e sul controllo direzionale.

Per tenere alto il controllo della vettura, la larghezza e il design extra-largo del profilo consentono di distribuire in maniera molto omogenea la pressione a terra della gomma, avendo come diretta conseguenza un aumento sostanziale del grip. Un passo avanti che si percepisce soprattutto in condizioni di strada asciutta e in fase di frenata. La carcassa è stata rinforzata, con particolare attenzione alla sezione centrale del battistrada. Una soluzione pensata soprattutto per migliorare maneggevolezza e precisione, in particolare in fase di curva. Il design del tassello, infine, può godere delle “lamelle silenziatrici”, il cui compito è quello di ridurre il rumore di rotolamento (fino al 4% rispetto a prodotti omologhi secondo la casa coreana).

L’Hankook Dynapro HP2 è disponibile in misure da 16 a 20 pollici, con coefficiente di velocità H e V. Si tratta di uno pneumatico di tipo “all season”, quindi può essere montato per tutto l’anno a norma di legge.

Cosa Diciamo Noi

Come detto, il nostro Hankook Dynapro HP2 è stato montato sulla nuova SsangYong Rexton MY 2017. Si tratta di una misura 255/50 R20 105H XL, una delle più grandi in assoluto disponibili in gamma. Il motore di questo enorme SUV è un 2.200 diesel da 181 Cv di potenza massima, che di suo può portare le quasi due tonnellate del mezzo fino a 185 km/h di velocità massima. Tutto questo per dire che con un simile transatlantico fra le mani conveniva davvero avere con noi delle gomme capaci di fornire prima di tutto controllo e sicurezza.

Le Hankook Dynapro HP2 si sono senza dubbio dimostrate all’altezza. Prima di tutto ci hanno fornito delle ottime sensazioni a livello di risposta e precisione. In fase di sterzata la reattività del mezzo è stata molto alta, con anche un controllo percepito più costante di altri pneumatici di marche prestigiose. La casa ha modificato il design del battistrada per diminuire al massimo il rumore e sicuramente si tratta di un lavoro ben eseguito, anche se oltre gli 80-90 km/h di velocità ci è comunque parso di sentire un suono un po’ basso, ma comunque ben distinguibile. Si tratta però del proverbiale “pelo nell’uovo”.

Uno dei punti forti di questo pneumatico è senza alcun dubbio il grip in condizioni di asciutto. In questo campo siamo davvero di fronte ad un prodotto degno del segmento premium. Le inchiodate vengono gestite nello spazio di pochi metri arrivando da circa 60 km/h e anche durante le curve il feeling e l’aderenza sono di assoluto livello. In condizioni di bagnato si comporta altrettanto bene, anche se forse non è in assoluto la condizione nella quale si comporta meglio.

Nonostante questo, in generale in condizioni invernali questo Dynapro HP2 si è comportato egregiamente. Alle basse temperature è stato forse uno dei prodotti che ci hanno restituito il miglior feeling soprattutto in curva.

