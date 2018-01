Citroen C3 Aircross sceglie gli pneumatici Hankook come primo equipaggiamento [FOTO]

di Gaetano Scavuzzo

Citroen C3 Aircross pneumatici Hankook - Per la nuova C3 Aircross Citroen ha scelto gli pneumatici Hankook: gomme estive Ventus Prime³ e gomme Kinergy 4S per tutte le stagioni.

La Citroen C3 Aircross monterà in primo equipaggiamento gli pneumatici Hankook. Per il nuovo SUV compatto del Double Chevron recentemente lanciato sul mercato Citroen ha scelto le gomme Hankook ed in particolare gli pneumatici estivi Ventus Prime³, nella misura 206/60 R16 92H, e gli pneumatici Kinergy 4S per tutte le stagioni, nelle misure 195/60 R16 89H, 205/60 R16 92H e 215/50 R17 91H.

La C3 Aircross, caratterizzata da un design giovane, brioso e dedito alla personalizzazione, propone diverse modalità di guida per offrire il miglior supporto durante la guida su superfici differente e nelle più svariate condizioni atmosferiche. Durante lo sviluppo del nuovo SUV compatto gli ingegneri di Citroen hanno prestato particolare attenzione anche all’efficienza, cercando di abbassare più possibile sia i consumi che le emissioni inquinanti.

Un fattore quest’ultimo coadiuvato anche dalla resistenza al rotolamento particolarmente basso degli pneumatici Hankook. Le gomme scelte da Citroen per equipaggiare la C3 Aircross sono state sviluppate con grande attenzione al comportamento di frenata sul bagnato e alla tenuta sull’asciutto. La scelta della Casa francese è ricaduta su Hankook soprattutto per via delle prestazioni bilanciate dei suoi pneumatici in fatto di piacere di guida, sicurezza e caratteristiche ecologiche.

Tony Lee, vice-presidente marketing & vendite Hankook Tire Europa, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi dell’intensificazione della cooperazione con la seconda casa automobilistica europea, ora anche per la marca Citroen. Dopo aver fornito le marche sorelle Opel/Vauxhall e Peugeot nel primo equipaggiamento, riteniamo che l’intensificazione della collaborazione abbia un grande potenziale, soprattutto sul mercato europeo, molto importante per noi“.

22nd gennaio, 2018

