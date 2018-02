Mal di testa in auto: consigli e rimedi

di Niccolò Dolce

Breve guida su cause e rimedi del mal di testa in auto

Il mal di testa è fastidioso di per sé, ma se si manifesta in auto è ancora peggio. Tuttavia sono molte le persone che nel mondo soffrono di cefalea al volante e combatterla non è facile.

Il mal di testa più comune è la “cefalea muscolo tensiva”, che si manifesta come un dolore costante su entrambi i lati della testa, anche se non è raro avvertire una contrazione dei muscoli del collo e una sensazione di pressione dietro gli occhi. Ma quali sono i rimedi migliori contro il mal di testa in auto? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica.

Mal di testa in auto: le cause

In auto, mal di testa e contratture muscolari del collo possono essere causate da correnti (sia d’aria calda che d’aria fredda) che circolano all’interno dell’abitacolo: una parte del corpo è esposta al calore dei raggi solari e un’altra riceve l’aria fredda dalle bocchette del condizionatore d’aria. Queste differenze termiche possono scatenare torcicollo e infiammazioni dei nervi cervicali.

Responsabili o concause sono anche le vibrazioni dovute a un’equilibratura non perfetta delle gomme dell’auto. Se una persona è già di per sé affetta da patologie osteo-articolari (artrosi, artriti), i suoi disturbi possono notevolmente peggiorare: attraverso le mani sul volante e tramite il sedile il suo corpo assorbe tutte le vibrazioni.

Tra gli altri sintomi abbiamo lo stress, il traffico e la voglia spasmodica di tornare a casa dopo un’estenuante giornata di lavoro. Chiaramente, anche una postura scorretta alla guida non aiuta a combattere il mal di testa: stare seduti male obbliga infatti i muscoli del collo, delle spalle e delle braccia a rimanere contratti in maniera innaturale.

Rimedi contro il mal di testa in auto

Per combattere il mal di testa al volante è necessario:

far controllare l’equilibratura delle gomme regolarmente, soprattutto prima di un lungo viaggio;

evitare di viaggiare con il finestrino aperto per non creare correnti d’aria;

orientare le bocchette del condizionatore in modo che l’aria fredda sia diretta in tutto l’abitacolo ma non verso di voi;

fermarsi almeno ogni 2 ore di guida, scendere dalla macchina, sgranchirsi un po’ le gambe e rilassare i muscoli delle spalle e del collo;

usare i farmaci, meglio se quelli sotto forma di granuli che si possano assumere senz’acqua e si sciolgono subito sotto la lingua;

mantenere una posizione corretta e ogni tanto cambiarla di qualche millimetro per evitare irrigidimenti;

mettere un po’ di musica in auto, evitando magari le canzoni spacca-timpani;

fare un po’ di attività fisica regolare, almeno tre volte alla settimana, per ridurre notevolmente la comparsa della cefalea.

16th febbraio, 2018

