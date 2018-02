Maltempo e traffico: gelo al Nord, neve al Sud e viabilità anche da codice rosso

di Mariano Tedesco

Il flusso siberiano che sta investendo l’Italia, dopo aver regalato immagini scenografiche di Roma innevata, piomba anche su Napoli e la circolazione in alcuni tratti è apparsa ancora difficile, non solo nel trasporto ferroviario.

Per la giornata di giovedì 29, in base alle ultime previsioni, si anticipano possibili nevicate al Nord Italia e anche in parte del Centro, persino a quote basse. Ma in ogni caso mercoledì le temperature si prevedono ancora basse, con temperature che potrebbero attestarsi mediamente intorno a un valore di -10° nelle ore più fredde della giornata, con potenziali precipitazioni nevose in diversi punti del Paese. In particolare: allerta gialla di ordinaria criticità diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico localizzato, da quanto emerso, in certe aree di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise.

Le nevicate sulle strade di Emilia-Romagna, Marche e Campania, non avrebbero causato particolari disagi nella circolazione, sia di autovetture che mezzi pesanti. Comunque si sarebbero attuate delle regolazioni nel traffico dei mezzi di trasporto e autoarticolati sull’autostrada A14, in base a quanto segnalato da Viabilità Italia. In particolare nel lungo tratto tra Bologna e Roseto degli Abruzzi. Fatto che avrebbe avito ripercussioni anche sul flusso della A13 Padova-Bologna, in direzione sud e sulla A22 nel modenese, con un codice rosso tra le località di Ravenna e Loreto, da quanto segnalato.

Disagi poi in Sardegna, con problematiche indicate sulla strada statale 125 nei pressi di Arzachena e in zona Nuoro sull’altra strada statale 131 Dcn.

Segnalato un codice rosso anche in Campania, sul tratto della autostrada A1 tra Caianello e Napoli, così come sul tratto della A3 tra Napoli e Nocera e tra il capoluogo campano e Candela, sull’autostrada A16. Si parla di precipitazioni nevose pure sul tratto tra Sicignano e Lauria della A2, l’Autostrada del Mediterraneo.

Per un aggiornamento sul traffico, consultate il nostro spazio dedicato: http://www.motorionline.com/traffico/

