Gran Premio Nuvolari 2018: oltre 250 auto storiche in arrivo da tutto il mondo

Gran Premio Nuvolari 2018 - La storica manifestazione per auto storiche è giunta alla sua 28.a edizione e si terrà dal 14 al 16 settembre prossimo, con Mantova come classico fulcro, per poi attraversare molti luoghi storici del Centro-Nord. La presentazione si terrà alla Techno Classica di Essen.

L’edizione 2018 del Gran Premio Nuvolari si terrà il prossimo settembre, mentre nei prossimi giorni si terrà la presentazione ufficiale ad Essen (Germania), in occasione di Techno Classica, in programma dal 21 al 25 marzo. La manifestazione di regolarità per auto storiche è giunta alla sua ventottesima edizione e si svolgerà, come di consuetudine, secondo le norme F.I.A., F.I.V.A. e A.C.I. Sport. E’ un evento, come si può facilmente evincere dal nome, dedicato al grande Tazio Nuvolari, il pilota che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo nel corso del ventesimo secolo.

Il fulcro della manifestazione sarà Mantova, provincia in cui è nato lo stesso mitico pilota, ma il percorso attraverserà le strade più panoramiche del Centro-Nord, con la possibilità di vedere alcuni dei paesaggi più affascinanti d’Italia. La partenza è fissata per venerdì 14 settembre in Piazza Sordello (appunto a Mantova), per poi transitare poi attraverso Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria, toccando celebrate città quali Modena, Forlì, Siena, Arezzo, Urbino, Rimini, e Ferrara. In totale verranno percorsi 1.050 chilometri, con oltre 250 auto storiche provenienti da tutto il mondo.

Il Gran Premio Nuvolari 2018 non celebra soltanto il mito di Tazio Nuvolari, “Il Mantovano Volante”, ma rappresenta anche la rievocazione storica e la vetrina culturale di alcuni capolavori dell’ingegneria umana: meraviglie su quattro ruote, automobili che, grazie alle silhouette uniche ed alla geniale meccanica, sono entrate nell’immaginario collettivo. Un abbraccio tra motori, cultura ed appassionati, visto che migliaia di persone saranno, come di consuetudine, riunite nelle piazze più affascinanti e cariche di storia d’Italia, proprio per festeggiare questo evento.

