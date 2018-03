Lease 2018: due giorni di approfondimento su leasing e noleggio

di Fabio Manara

Si è concluso pochi minuti fa Lease 2018, il Salone del Leasing e del Noleggio, l’evento che per la sua prima edizione è stata ospitata presso la sede del Sole 24 Ore in Via Monterosa 91, a Milano. “Lease 2018 nasce come uno strumento di rafforzamento del Leasing e del Noleggio a lungo termine nell’ambito della crescita economica del Paese – ha detto il Presidente di Assilea, Enrico Duranti -. Per questo abbiamo voluto aprire la prima edizione del Salone sul tema di Impresa 4.0“.

L’intensa due giorni è stata incentrata sulle novità e le sfide del Leasing e del Renting si apre con dati di mercato positivi. Nei primi due mesi del 2018 il leasing cresce del +9,9% in numero e del +12,7% in valore, i nuovi contratti raggiungono circa 130mila stipule per un valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, dopo che nel 2017 l’erogato ha superato quota 26,4 miliardi di euro. Nel bimestre gennaio-febbraio il leasing Strumentale mette a segno un +17,5% nel numero e un +22,2% in valore, trainato dall’ottima performance del leasing finanziario (+30% in valore), che rappresenta oltre l’80% del totale del comparto. Dinamica positiva anche per il comparto Automotive – autovetture, veicoli commerciali e industriali – con +7,5% di immatricolazioni e +9,5% in valore. Riprende a crescere l’Immobiliare (+16,2% in valore), in particolare grazie alla ripresa del sotto-comparto «costruito» (+28,7% in valore). Il 22,4% del leasing finanziario strumentale del 2017, poco meno di 7,4 miliardi di euro in totale, è stato relativo proprio agli investimenti 4.0. Le imprese con investimenti 4.0 in leasing sono concentrate in Lombardia, per il 37%, seguita da Veneto (20,4%) ed Emilia Romagna (13,7%). In termini di settori (codici Ateco), il primo è quello dei lavori di meccanica in generale (19,3%). Al convegno ‘Il Piano Impresa 4.0: l’innovazione come driver per la competitività’ sono intervenuti lo stesso Duranti, Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria, Alfredo Mariotti, Direttore Generale UCIMU Sistemi per produrre, Francesco Cuccia, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, Giovanni Ajassa, Direttore Servizio Studi BNL gruppo BNP Paribas, Gabriele Barbaresco, Amministratore Delegato R&S – Mediobanca, Ennio Manzi, Partner Italfinance Group, moderati dal giornalista de Il Sole24Ore Luca Orlando. “La Sabatini ha avuto un riscontro impressionante, con un incremento del 70% e siamo a quasi mezzo miliardo di euro al mese di finanziamenti – ha detto Francesco Cuccia, Capo della Segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico -. stiamo facendo un monitoraggio delle risorse per andare a finanziare tutto l’anno corrente, lasciando al 2019 tutte le carte in regola“. Giovanni Ajassa Direttore Servizio Studi BNL Gruppo BNP Paribas ha così commentato il contesto macroeconomico: “Le aziende europee dovranno sostenere la prova dei dazi e correre per la crescita. L’Italia sta sostenendo la sfida con le parole d’ordine ‘going global e going innovative’, confermando una importante crescita proprio negli investimenti per nuovi macchinari e un aumento degli incubatori con oltre 33 start-up dedicate alla open innovation“. “La base di ogni sviluppo industriale è la macchina utensile – ha aggiunto il Direttore Generale di Ucimu, Alfredo Mariotti – Finalmente con questi interventi abbiamo avuto una politica industriale per il settore macchinari, oltre che per quelli a valle. La domanda italiana 2017 di macchine utensili ha registrato una crescita del 10,6%, contro il 2,1% UE e l’1,9% Mondo“.

Animata anche l’Exhibition Area di Lease 2018, che ospita gli stand dei partner produttori di beni e servizi accessori. “Per diversi mesi Newtonlab ha lavorato con Assilea e con il supporto degli sponsor alla costruzione dell’evento di riferimento per il settore e per tutti coloro che a vario titolo si occupano di Leasing e di Noleggio – ha commentato soddisfatto il Presidente di Newton Lab, Andrea Beretta -. Questa parte del Salone è pensata per offrire una grande occasione di networking per i manager del settore acquisti della grande e media impresa, piccoli imprenditori, consulenti e intermediari del credito, broker e agenti di assicurazione, specialisti di recupero e gestione del credito, ordini professionali“. Numerose le tematiche affrontate nelle successive sessioni pubbliche di lavoro: dalle sfide del presente al Business Mobility con particolare attenzione al Leasing Nautico e al Leasing Immobiliare. Oggi sono stati approfonditi argomenti in merito al Leasing Pubblico (con alcune best practices per soluzioni concrete utili ad una amministrazione pubblica, affinché la realizzazione di una propria opera, mediante un contratto di leasing pubblico, possa essere effettivamente considerata un Partenariato Pubblico Privato e quindi contabilizzata off balance) e il Settore Energia, con una lente d’ingrandimento sul tema dell’energia per le aziende e su come la PA valorizza le formule del Leasing e del Noleggio, sia sotto forma di finanziamento e approvvigionamento, sia per le dinamiche finanziarie e fiscali che consentono risparmio immediato e certezza dei costi.

21st marzo, 2018

