Crazyrun: Appuntamento il 12-13 Maggio 2018

di Alessio Brunori

Crazyrun è un’avventura della durata di 2 giorni che si svolge attraverso un percorso di regolarità a tappe all’interno del territorio Italiano, con partenza ed arrivo in Toscana.

Il weekend di svolgimento dell’evento “Crazyrun 6” è fissato per il 12-13 Maggio 2018, con iscrizioni andate sold out in 5 giorni e con una lunghissima lista d’attesa.

In un mondo dove tutto è perfettamente regimato da navigatori GPS ed agende elettroniche, Crazyrun si pone l’obiettivo di riportare i partecipanti a vivere emozioni dimenticate come, semplicemente, perdersi.

Lo staff infatti fornisce soltanto l’indirizzo di partenza e, di volta in volta, gli indizi necessari per raggiungere i successivi checkpoints.

Ai partecipanti è demandato il compito di decifrare l’indizio fornito e scegliere il tragitto per raggiungere il successivo checkpoint.

L’intero evento è suffragato da una sana passione per i motori e per il lifestyle che porta i teams iscritti a toccare mete esclusive e ricercate.

In passato sono stati tanti i partecipanti che hanno stupito spettatori e giuria con i loro travestimenti eccentrici, tra gli altri: i possessori di una Bentley Le Mans del 1929 travestiti da vichinghi, una Porsche Carrera GT con adesivi dei Flinstones travestiti da Fred e Wilma oltre a molti altri.

Sono ammessi alla manifestazione tutti i veicoli quattroruote, conformi alle norme del Codice Della Strada, previa l’accettazione dello staff Crazyrun.

Le auto selezionate sono generalmente non convenzionali, fuori dal comune, auto d’epoca, supercar moderne oppure le famose “Crazycar” (scuolabus, auto con livree particolari o con travestimenti a tema).

Per maggiori informazioni vai al sito http://www.crazyrun.org/

26th marzo, 2018

Tag:Crazyrun

