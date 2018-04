Citroen C1 MY 2018: nuovo motore, più personalizzazioni e due versioni speciali [FOTO]

di Gaetano Scavuzzo

Citroen C1 MY 2018 - La Citroen C1 si rinnova con un nuovo motore, il benzina tre cilindri VTi 1.0 da 72 CV, nuove tecnologie per l'infotainment e la sicurezza, nuove personalizzazioni per il look di esterni ed interni e due nuove edizioni speciali: l'avventurosa per la città C1 Urban Ride e la raffinata C1 ELLE.

La seconda generazione della Citroen C1, city car legata a doppio filo alle sorelle Peugeot 108 e Toyota Aygo, rinnova la gamma con una serie di interessanti novità che riguarda le motorizzazioni, le dotazioni e gli allestimenti con il debutto di due nuove versioni speciali: Urban Ride ed ELLE.

La novità più importante a livello tecnico della nuova Citroen C1 è senza dubbio l’introduzione del motore VTi a tre cilindri da 1.0 litro, sviluppato da Toyota, che adesso eroga una potenza di 72 CV (4 CV in più rispetto a prima) e soddisfa le normative Euro 6 in materia di emissioni. Questo propulsore può essere abbinato sia al cambio manuale che all’automatico.

Sotto l’aspetto estetico Citron rinnova la C1 ampliando le possibilità di personalizzazione del look con un’offerta di 32 diverse combinazioni cromatiche e delle nuove opzioni per i rivestimenti interni. Si arricchisce anche la dotazione tecnologica di bordo con il sistema d’infortainement con display touch da 7 pollici che ora integra i supporti di connettività MirrorLink, Android Auto e Apple CarPlay. La Citroen C1 accoglie anche la telecamera posteriore, il sistema di riconoscimenti dei limiti di velocità e il dispositivo keyless entry&go. Inoltre sono disponibili anche la frenata d’emergenza automatica in città, il sistema di avviso del superamento involontario della corsia e l’assistenza per le partenze in salita.

Per cercare di soddisfare al meglio la clientela più giovane Citroen lancia anche due nuove edizioni speciali della C1, denominate Urban Ride ed ELLE. Entrambe sono già disponibili per essere ordinate sul mercato francese, al prezzo rispettivamente di 14.450 euro e 14.950 euro, e propongono due differenti caratterizzazioni con look e contenuti specifici.

La Citroen C1 Urban Ride, caratterizzata da uno spirito avventuriero per affrontare con grinta il traffico cittadino, propone calotte degli specchietti in Caldera Black, vetri oscurati, cerchi in lega da 15 pollici e cinque tinte disponibili per gli esterni, tra cui il nuovo Calvi Blue. Basata sull’allestimento Shine, la C1 Urban Ride propone personalizzazioni estetiche specifiche anche nell’abitacolo con rivestimenti in stoffa blu, elementi in nero lucido, decalcomanie Urban Ride sul cruscotto e sui tappetini.

L’altra edizione speciale della city car del Double Chevron è la Citroen C1 ELLE che, così come la sorella maggiore C3, celebra la collaborazione con la popolare rivista femminile. Anch’essa si basa sulla versione Shine e strizza l’occhio al mondo delle donne. La C1 ELLE, disponibile a tre o cinque porte, ha tre opzioni di varietà bicolore per gli esterni, con gusci degli specchietti in Caldera Black, cerchi in lega da 15 pollici e badge “ELLE”.

Al suo interno la Citroen C1 ELLE è stata personalizzata con rivestimenti Wave Light Grey con cuciture Cherry Pink, oltre ad elementi dell’abitacolo in nero lucido e parti rifinite in rosa anodizzato. Così come sulla Urban Ride, anche la versione ELLE propone specifiche decalcomanie sul cruscotto e look dedicato dei tappetini.

Per quanto riguarda il motore, sulle nuove C1 Urban Ride e C1 ELLE Citroen propone il nuovo propulsore benzina a tre cilindri da 72 CV con cambio manuale o automatico.

