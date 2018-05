Parco Valentino 2018: oltre 40 brand presenti e tantissimi eventi dinamici

Tra poco più un mese si apriranno le porte di Parco Valentino 2018, l’appuntamento annuale con il Salone di Torino, in programma dal 6 al 10 giugno. Sale l’attesa per questo evento, presentato con una conferenza stampa nel capoluogo piemontese: sono attese oltre 40 case automobilistiche, più di 1.000 supercar provenienti da tutta Italia, numerosi eventi dinamici per coinvolgere i circa 700.000 visitatori attesi per questa quarta edizione. “Grazie all’appoggio della città di Torino – le parole del presidente Andrea Levy – siamo riusciti a preparare un evento dinamico e diffuso in tutta la città”.

Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cupra, DR, Ferrari, Fiat, Honda, IED, Italdesign, Jaguar, Jeep, KIA, GFG Giugiaro, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Pagani, Pininfarina, Porsche, SEAT, Skoda, Smart, Studiotorino, Suzuki, Tesla, UP Design, Volkswagen, Volvo, SPICE-X sono i marchi che hanno già dato la loro adesione, ma se ne attendono ancora altri nel corso dei prossimi giorni. Tutti daranno vita all’esposizione statica all’aperto, lungo i viali del parco, con orario prolungato fino alle 24 e con ingresso gratuito, con il biglietto elettronico scaricabile attraverso il sito ufficiale.

L’esposizione, però, sarà solamente una delle attrazioni della cinque giorni torinese, dove saranno tantissimi gli eventi correlati, che si svilupperanno per l’intera città. All’interno del cortile del Castello del Valentino verranno celebrati i 50 anni di Italdesign, con l’esposizione dei prototipi del centro stile, in Piazza Castello verrà, invece, celebrato il settantesimo compleanno di Porsche, tra eventi, raduni ed una mostra speciale. Sul lato di Palazzo Madama ci sarà l’area dedicata alle auto classiche con Car&Vintage, mentre in Piazza Vittorio Veneto il 9 e 10 ci sarà la festa Ferrari.

Tra Piazza Castello e Piazza Vittorio Veneto, invece, si terrà una mostra fotografica sotto i portici di Via Po (aperta da oggi al 15 giugno), per raccontare la storia e l’evoluzione dei vari brand automobilistici: è denominata ‘Un percorso nella storia dell’automobile’. Ma gli eventi non sono finiti: sempre nella piazza porticata ci saranno gli appuntamenti con Renault Floride Caravelle e Lancia Delta Integrale, mentre in Piazza San Carlo ci sarà il Focus su auto elettriche ed ibride. Per poi proseguire, in altre zone della città, con la 457 Stupinigi Experience, il meeting Dallara oppure l’USA Cars Meeting, dedicato alle vetture ‘Made in USA’.

Tra gli eventi dinamici, il posto d’onore è riservato alla 4ª edizione del Gran Premio Parco Valentino organizzato in collaborazione con Aci Torino: equipaggi di privati e appassionati che partiranno da piazza Vittorio Veneto/piazza Castello per arrivare alla Reggia di Venaria, passando per le strade del centro di Torino (via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, via Po, ponte della Gran Madre, Basilica di Superga). A Venaria il convoglio sarà accolto dalla banda musicale della cittadina e dai vigili che lo scorteranno nella pedonale via Mensa, fino ai cancelli della residenza sabauda.