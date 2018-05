Automotive Dealer Day 2018: le novità proposte da Leasys

Da oggi a giovedì il Centro Congressi di VeronaFiere è il teatro dell’Automotive Dealer Day 2018: un evento di riferimento europeo e mondiale per gli operatori del settore automobilistico, in qualsiasi campo. Dalle informazioni al confronto, dal presente al futuro, passando per numerosi workshop e studi di settore. Tra le aziende presenti a questa tre giorni c’è anche Leasys, l’azienda dedicata principalmente al leasing ed al noleggio a lungo termine. Avrà uno spazio espositivo caratterizzato dalla duplice livrea Leasys e Clickar, il brand dedicato alla vendita dell’usato.

In particolare, quest’anno, all’appuntamento veneto, viene presentata la nuova corporate Identity: un’immagine espressamente studiata per i materiali di allestimento delle aree riservate ai clienti del noleggio all’interno della rete commerciale come, per esempio, gli arredi e i supporti per le aree d’accoglienza (divani, totem, desk…). Un’anteprima della nuova corporate identity può essere apprezzata proprio a Verona, dove è stata utilizzata per l’allestimento dello stand Leasys.

Per quanto riguarda Clickar, invece, viene rilanciata la promozione del brand anche sulla clientela business dopo il successo ottenuto dall’apertura del portale a banditori esterni, come società di noleggio, banche, società finanziarie e assicurazioni, case produttrici, grandi concessionarie. Il 16 e 17 maggio, Clickar organizza presso il proprio stand tre aste on line (alle 12 e alle 16 il mercoledì e alle 12 il giovedì) in occasione delle quali sarà possibile “testare” in presa diretta le funzionalità dell’applicazione, dove si potranno seguire in tempo reale lo stato delle vetture e l’andamento delle aste online.