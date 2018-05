Peugeot moltiplica per dieci gli incentivi della Regione Lombardia

Peugeot amplifica l’iniziativa della Regione Lombardia moltiplicando fino a dieci volte l’importo dell’esenzione regionale del bollo per tutto il 2018. La Casa del Leone aggiunge un vantaggio cliente, che moltiplica per dieci il valore del bollo esentato dalla Regione Lombardia. Un iniziativa che dà ulteriore valore all’esenzione del pagamento del bollo per tre anni deliberata dalla Regione lombarda per chi acquista nel corso del 2018 auto delle classi Euro 5 ed Euro 6 con alimentazione a benzina, ibrida (benzina/elettrica) e bifuel (benzina/GPL o benzina/metano).

La promozione di Peugeot coinvolge i modelli 108, 208, 308 e l’intera gamma SUV, composta da 2008, 3008 e 5008. Tutti i modelli del marchio francese consentono un vantaggio consistente che, anche grazie al contributo regionale, permette di risparmiare una cifra che va dai 3.025 euro per la 108 ai 5.690 euro della 308.

I diversi modelli di Peugeot interessati dall’iniziativa promozionale sono caratterizzati da tecnologie votate all’efficienza e alla sostenibilità, come i nuovi motori “generazione 2020” ed il nuovo cambio automatico EAT8. La gamma di Peugeot eleva anche il livello di sicurezza stradale, mettendo a disposizione degli automobilisti un numero sempre maggiore di sistemi di assistenza alla guida (ADAS).