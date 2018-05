Company Car Drive 2018: l’impegno di FCA nel mondo delle flotte

Si è aperto questa mattina Company Car Drive 2018, l’evento italiano più importante nel mondo delle flotte aziendali, all’Autodromo di Monza, con la presenza di circa 1.000 fleet manager, oltre agli acquirenti e gestori di vetture e veicoli aziendali. Tra i marchi presenti c’è anche il gruppo FCA, che ha portato praticamente tutta la sua gamma, a questo evento nello storico circuito alle porte di Milano. La divisione flotte aziendali del gruppo, infatti, è completa: dalle vetture sportive ai fuoristrada, passando per i veicoli di lavoro e quelli di rappresentanza.

In particolare, i fleet e mobility manager partecipanti potranno provare in pista alcuni dei più famosi modelli dei marchi FCA, tra i quali Jeep Compass. Su uno specifico percorso off-road, invece, sarà possibile testare i SUV Jeep Renegade Trailhawk e Jeep Compass, oltre al versatile pick-up Fiat Fullback. Ma FCA vuol dire anche sportività con Alfa Romeo: dall’affascinante Stelvio, il primo SUV Alfa Romeo, alle potentissime Giulia Quadrifoglio e Giulia Veloce. Senza dimenticare le prestazionali Abarth 595 e Fiat 124 spider.

Nei dintorni dell’autodromo, invece, sarà possibile effettuare dei test drive a bordo di Fiat Tipo, un modello che assicura la migliore offerta “value for money”, parametro di sicuro interesse per il mondo flotte. Quest’ultima è disponibile nelle versioni 4 e 5 porte e station wagon. Questo appuntamento per i fleet manager non sarà legato esclusivamente ai test drive delle vetture, ma anche a numerosi seminari per parlare del presente e del futuro della mobilità aziendale, con uno sguardo particolare all’elettrificazione, sempre più importante per il mondo automotive.