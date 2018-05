Porsche Design dice no al display notch sul Mate RS

Porsche Design, marchio di lifestyle fondato nel 1972 che porta i principi e la mission di Porsche oltre il mondo dell’automobile, si è opposta fermamente all’adozione del display notch sugli smartphone di Huawei, azienda tecnologica con la quale il brand di Stoccarda ha un accordo di collaborazione da diversi anni.

Così anche smartphone dal design esclusivo come i nuovi Mate 10 e Mate RS non cedono alla tendenza del momento, ovvero quella di adottare il display notch, che non è altro che lo schermo con quella tacca nera al centro in alto introdotta da quando i costruttori di smartphone hanno proposto schermi privi di bordi per rendere più ampia la superficie del telefono utilizzabile.

La collaborazione tra Huawei e Porsche Design ha prodotto smartphone di altissimo livello dal punto di vista estetico, con una conseguente impennata dei prezzi. Giusto per capire il Mate 10 ha un prezzo di 1.250 euro, mentre l’ultimo arrivato Mate RS costa 1.550 euro.

Anche il modello più esclusivo tra gli smartphone di Porsche Design è privo di notch perché va contro i canoni estetici dell’azienda. Senza tanti giri di parole i designer di Porsche Design hanno definito il notch “inquietante” e hanno così convinto Huawei a realizzare dei prodotti stilisticamente in “contro-tendenza” con quello che sta facendo la concorrenza.

Christian Schwamkrug, responsabile Porsche Design dei progetti con Huawei, ha spiegato: “La prima volta che ho visto il notch quasi non potevamo crederci. E’ inquietante da vedere in un oggetto di design. Secondo noi un’immagine può essere rettangolare o quadrata, con una linea di confine e un formato chiaro della cornice“. Per Porsche Design il notch rovina la simmetria generale del telefono e per questo non verrà adottato.