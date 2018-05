Parco Valentino 2018: saranno 44 le case presenti a Torino

Si avvicina l’edizione 2018 di Parco Valentino, in programma dal 6 al 10 giugno a Torino, ed a pochi giorni dall’inaugurazione è stato annunciato ufficialmente l’elenco degli stand previsti all’appuntamento piemontese. Saranno 44 tra case automobilistiche e centri stile presenti, oltre ad una serie di altri espositori, sempre legati al mondo dei motori.

Questi i marchi presenti: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, DR, Ferrari, Fiat, GFG Giugiaro, Hyundai, Honda, IED Torino, Italdesign, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Pagani, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Renault, Scaglione, SEAT, ŠKODA, Smart, Spada, SPICE-X, Stola, Studiotorino, Suzuki, Tesla, Touring Superleggera, UP Design, Volkswagen, Volvo e la collezione ASI Bertone.

Non solo auto di serie, ma anche 47 prototipi, tra cui 27 modelli rappresentanti della creatività di Italdesign, che comporranno la mostra celebrativa per i 50 anni del Centro Stile di Moncalieri, nel cortile del Castello, aperta al pubblico e visitabile se in possesso del biglietto elettronico gratuito. Con lo stesso tagliando, sarà visitabile anche la Mostra dei Prototipi in Via Medaglie d’Oro. Restando in tema di compleanni, verrà festeggiato anche il 70° di Porsche in Piazza Castello.

“All’esposizione statica all’aperto dei modelli proposti dagli oltre 40 brand partecipanti, cuore pulsante della manifestazione, si affiancherà l’anima dinamica di quello che è un vero e proprio Salone diffuso in movimento – le parole di Andrea Levy, presidente della manifestazione – con eventi, meeting, approfondimenti e parate, prima fra tutte la Supercar Night Parade di mercoledì 6 giugno, la sfilata per il centro di Torino di oltre 300 supercar di privati provenienti da tutta Italia”.