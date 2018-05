Peugeot: la partnership con il Roland Garros è giunta al 34° anno

Il torneo di tennis più importante del mondo sulla terra rossa è in corso, con l’edizione 2018 del Roland Garros: i protagonisti sono, ovviamente, gli atleti in campo, ma dietro le quinte c’è nuovamente Peugeot. Il marchio del Leone è giunto al 34° anno di partnership con l’appuntamento transalpino e, con una flotta di circa 225 veicoli, assicura i trasporti di giocatori, VIP, giornalisti e pubblico. Sono principalmente Peugeot 3008 e 5008 ad essere presenti nella capitale transalpina, fino al prossimo 10 giugno, quando si disputerà la finale maschile e si chiuderà il torneo.

Quest’anno è presente un rinnovato villaggio nel cuore del Roland Garros, dove Peugeot dispone di una zona esclusiva, per far vivere un’esperienza unica ai visitatori. Avranno, infatti, la possibilità di scoprire in anteprima la nuova Peugeot 508, che verrà commercializzata in Francia a settembre ed un mese più tardi arriverà anche in Italia. La berlina è stata presentata a marzo al Salone di Ginevra 2018, con un rinnovamento deciso, per seguire il nuovo family feeling del marchio: un design grintoso e sportivo, la tecnologia del Peugeot i-Cockpit all’interno e nuove motorizzazioni.

In occasione del torneo francese, inoltre, Peugeot ha lanciato una nuova campagna di comunicazione internazionale, denominata ‘Drive To Tennis’, con abbinamento tra il tennis e le novità di prodotto. I testimonial sono undici tennisti di fama mondiale: Lucas Pouille (16° ATP), Gilles Simon (75° ATP) e Jérémy Chardy (86° ATP) per la Francia; Alexander Zverev (3° ATP) per la Germania; Pablo Carreño (11° ATP), David Ferrer (42° ATP) e Fernando Verdasco (35° ATP) per la Spagna; Jamie Murray (11°in doppio ATP) per il Regno Unito; Juan Martin Del Potro (6° ATP), Leonardo Mayer (43e° ATP) e Diego Schwartzman(12° ATP) per l’Argentina.