Nuova BMW Serie 8: le prime immagini sfuggono online [FOTO LEAKED]

BMW l’aveva anticipato: la nuova Serie 8 sarebbe stata presentata alla vigilia della 24 Ore di le Mans. Detto, fatto! Almeno ufficiosamente. Ma andiamo con ordine. In tempi non sospetti, la stessa casa bavarese non aveva mancato di affermare che la nuova sportiva e lussuosa coupè avrebbe fatto la sua prima comparsa ufficiale nella serata di venerdì 15 giugno 2018 sul tracciato di Le Mans, teatro della più importante gara di durata al mondo. Nella fattispecie, la presentazione sarebbe dovuta avvenire nel corso della serata antecedente la partenza della rinomata 24 Ore che come sempre avrà luogo alle ore 15:00 del pomeriggio di sabato 16 giugno 2018.

Il perchè della scelta della 24 Ore di Le Mans da parte di BMW è stato prontamente spiegato anzitempo da Klaus Fröhlich, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW, che ha dichiarato: “Non c’è occasione migliore per la prima mondiale della nuova BMW Serie 8 Coupé della 24 Ore di Le Mans. Questa gara è una pura dimostrazione di passione, dinamismo e capacità sulla lunga distanza. Tutte caratteristiche che definiscono alla perfezione la nostra nuova auto sportiva che andremo a presentare”. Non a caso, BMW celebrerà la nascita ufficiale della BMW Serie 8 partecipando alla 24 Ore di Le Mans con l’inedita M8 GTE, variante da competizione della nuova nata.

Com’è lo stile della nuova BMW Serie 8?

Rispetto alla BMW Serie 8 Concept svelata un annetto fa durante il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, la nuova coupè di grosse dimensioni della casa tedesca ricalca quasi totalmente le linee ardite e sinuose del prototipo presentato sulle rive del lago di Como eccezion fatta per alcuni particolari. Le differenze possono essere notate grazie alle prime foto “rubate” e riportate prontamente da AutoReview a poche ore dalla presentazione ufficiale della nuova BMW Serie 8.

Ad un primo sguardo, fermo restando il rispetto delle linee originarie del prototipo, la nuova BMW Serie 8 sembra avere lievi differenze nello stile del frontale e della coda, divergenze che però non allontanano la versione di produzione dal design del modello prototipale. In pratica, la parte anteriore della nuova nata sembra essere caratterizzata da un “doppio rene” leggermente meno aggressivo di quello vantato dal prototipo, da gruppi ottici non così sottili come quelli montati sulla concept e da un layout di prese d’aria dal design meno estroso e certamente più conservativo.

Lo stesso si può dire per la parte posteriore in cui il cofano più “scavato” del prototipo ha lasciato spazio sulla vettura di serie ad uno dal design più lineare. Non solo: la coda della nuova nata pare essere contraddistinta da gruppi ottici più convenzionali, ma che nello stile interno non rinunciano al design delle luci presenti sul prototipo originario. Infine, come per la parte anteriore, anche il posteriore della nuova BMW Serie 8 sembra godere di sfoghi d’aria dallo stile meno marcato rispetto a quelli presenti sulla concept.

In attesa della presentazione ufficiale, ricordiamo le parole di Harald Krüger, Presidente di BMW, che in tempi non sospetti dichiarò: “La nuova BMW Serie 8 Coupé sarà una lussuosa auto sportiva che incarnerà l’espressività del dinamismo e del lusso. Dimostrerà che il dinamismo brillante e il lusso moderno potranno andare di pari passo. Sarà il nuovo punto di riferimento nel segmento delle coupé”.