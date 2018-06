Renault investe 1,2 miliardi di euro in Francia nella produzione veicoli elettrici

L’alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi si fa sempre più serrata e solida, al fine di raggiungere una maggiore efficienza produttiva unendo le forze per la costruzione di stabilimenti e catene di produzione condivise. Uno stratagemma sempre più utilizzato da molte case auto per abbattere i costi di progettazione, di sviluppo e di produzione delle vetture, soprattutto nei campi sperimentali o “nuovi” come quelli inerenti alle vetture elettriche o per alcune soluzioni legate alla tecnologia ibrida.

Gli investimenti in 4 diverse fabbriche francesi

La fabbrica di Douai ospiterà infatti la piattaforma sviluppata da questa triplice alleanza e che ospiterà i 3 progetti delle rispettive aziende per dei veicoli a propulsione totalmente elettrica. Da questa implementazione beneficerà anche la fabbrica di Flins, l’unica al mondo che si occupa della produzione dell’elettrica Zoe, che riuscirà a raddoppiare la capacità produttiva. Nella fabbrica situata a Cleon invece, che si occupa della singola produzione di propulsori elettrici, la gamma verrà allargata grazie all’introduzione di una terza tipologia di unità elettrica, che però non entrerà in produzione fino al 2021. Anche il centro produttivo di Maubeuge riceverà dei benefit che riguardano la gamma della nuova Renault Kangoo, che si attrezzerà per produrre la nuova Renault Kangoo Z.E.

Carlos Ghosn, presidente e amministratore delegato della Renault afferma:” L’accelerazione dei nostri investimenti in Francia per i veicoli elettrici aumenterà la competitività e l’attrattiva dei nostri siti industriali” e ancora “Nell’ottica di mantenere viva l’idea del progetto Drive the Future e per mantenere solida l’alleanza, Renault si adopererà per mantenere stabili e costanti nel tempo gli investimenti verso questo settore così da conquistare la leadership anche nel mercato dell’elettrico”.

Questi investimenti fanno parte del piano strategico di Renault Drive The Future che mira a raggiungere un fatturato di oltre 70 miliardi di euro entro il 2022. Tra gli obiettivi per il piano troviamo la ricerca di un costante segno positivo nei flussi finanziari verso gli investimenti del progetto, avendo già stanziato circa 18 miliardi di euro per la produzione di 8 modelli full-electric e 12 modelli elettrificati entro il 2022.