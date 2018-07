Maserati: il Tridente sarà Main Partner del Gran Premio Nuvolari 2018

Tazio Nuvolari e Maserati hanno sempre formato un binomio importante, a partire dal 1933 e dalla prima corsa del ‘mantovano volante’ su una vettura del Tridente. Ora l’abbinamento torna d’attualità, visto che il marchio italiano sarà il partner principale dell’edizione 2018 del Gran Premio Nuvolari, in programma dal 14 al 16 settembre prossimo, con la partenza a Mantova.

Il binomio Maserati-Nuvolari

Come dicevamo, sono passati 85 anni dall’avvio di questa ‘partnership’: il 9 luglio 1933, infatti, Nuvolari corse e vinse sul circuito belga di Spa-Francorchamps la sua prima gara al volante di una Maserati, precisamente una Tipo 8CM, 8 cilindri, 3.000 cc. Fu questo l’inizio di un connubio destinato a durare nel tempo e a produrre altre importanti e celebrate vittorie quali la Coppa Ciano e il Gran Premio di Nizza nel 1933, il Circuito di Biella, il Circuito di Modena, la Coppa Principessa di Piemonte a Napoli nel 1934 e il Gran Premio di Albi, in Francia nel 1946.

La partnership al Gp Nuvolari 2018

“Siamo orgogliosi di presentare la 28esima edizione del Gran Premio Nuvolari – sottolineano i soci della Scuderia Mantova Corse – Con l’arrivo di Maserati, completiamo il novero dei partner a respiro internazionale, in linea con la classe della manifestazione. Ci auguriamo che quest’anno la corsa raccolga un consenso ancora più ampio tra piloti, stampa e pubblico di appassionati”.

Inoltre, grazie a questo accordo, si terrà il Maserati Tribute. Una carovana di vetture del Tridente (1973-2018) sfilerà assieme alle auto storiche sulle strade italiane.

L’edizione 2018 del Gran Premio Nuvolari

L’edizione 2018 di questa prestigiosa manifestazione prenderà il via il prossimo venerdì 14 settembre alle ore 11 in piazza Sordello a Mantova, la città di Nuvolari, per poi percorrere 1.000 chilometri sulle strade italiane: dalla Pianura Padana agli Appennini, passando per la riviera romagnola, l’Emilia ed il ritorno nella città lombarda, per la chiusura di domenica 16.

Si tratta di una manifestazione di regolarità, riservata alle auto storiche, costruite tra il 1919 ed il 1972, da sempre organizzata da Mantova Corse, come omaggio allo storico pilota.