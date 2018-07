Traffico: le previsioni segnalate per il fine settimana tra il 20 e il 22 luglio

Le previsioni meteo, nella giornata di sabato, sembrano non promettere bene in buona parte del Nord Italia. Ma considerando che si è nel pieno della stagione estiva, oltre a un prospettato miglioramento progressivo, il traffico dovrebbe risultare comunque intenso soprattutto in prossimità delle principali località turistiche.

Possibili flussi crescenti già dal pomeriggio di venerdì 20 luglio

Tra le ore pomeridiane i questa giornata e proseguendo anche per la mattinata del sabato, la mole di traffico potrebbe risultare sempre più corposa, animando le strade verso le località balneari. Il fenomeno potrebbe continuare anche nel corso della mattinata di domenica 22 luglio, così come nel pomeriggio dello stesso giorno, considerando i possibili fluissi del rientro nelle città. Per evitare potenziali disagi, non solo non potranno circolare i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate (dalle ore 08:00 alle 16:00 di sabato 21 luglio e dalle ore 07:00 alle 22:00 di domenica, ndr), ma come segnalato sul portale di Autostrade per l’Italia è prevista la rimozione dei cantieri presenti in punti considerati nevralgici per la maggior parte degli spostamenti, tranne in quelle situazioni dove non è possibile lo spostamento. In ogni caso si anticipano misure alternative per agevolare il più possibile la circolazione.

Ad ogni modo, è possibili che crescano i tempi di percorrenza sull’Autostrada del Sole, ad esempio sulla lunga tratta da Milano a Napoli e quindi sull’Autostrada adriatica all’altezza di Bologna e verso le note località romagnole, così come tra Marche e Abruzzo, scendendo verso la Puglia.

Nuovi appuntamenti previsti per il fine settimana

Tra i vari eventi in programma nel fine settimana, spiccano in particolare l’arrivo del cantautore statunitense James Taylor, proprio nella giornata odierna, al Lucca Summer Festival. Stesso contesto in cui sarà protagonista domenica il famoso cantante italiano Gianni Morandi. Si ipotizza, dunque, un aumento della circolazione nell’area della città toscana. Restando in Toscana poi, un altro appuntamento che potrebbe influenzare nel tardo pomeriggio di sabato il traffico sul tratto fiorentino dell’Autostrada del Sole, all’altezza dello stadio Artemio Franchi di Firenze, è il concerto benefico Rockin’1000, all’interno di “That’s Live”, dove risulta programmata una performance di Courtney Love, considerando quanto segnalato.