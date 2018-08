Traffico: si parla di code e rallentamenti in questo fine settimana da “bollino nero”

Le previsioni anticipavano un traffico piuttosto intenso in questo fine settimana da “bollino nero”, usando questa espressione, ormai consueta, che ne evidenza la criticità. Si ipotizzavano code e rallentamenti, collegato all’esodo estivo di tanti italiani, diretti nella maggior parte dei casi verso differenti località balneari. Nonostante si registrino temperature elevate, potrebbero verificarsi dei fenomeni temporaleschi in particolare a Sud e sulle isole.

Traffico intenso nel fine settimana

Si prevedeva una gran quantità di traffico soprattutto nell’arco della mattinata di sabato. Una giornata considerata appunto da “bollino nero”, come segnalato dall’Anas. I principali punti interessati da grossi flussi di traffico sono collegati alle più gettonate località marittime di villeggiatura. Code e rallentamenti, comunque, sembrano non congestionare solo i tratti distesi verso Sud, ma anche altri punti nevralgici della rete nazionale, considerando quanto è emerso col passare delle ore. Le segnalazioni interessano sia le autostrade A1 e A2, ma anche la A4 in direzione est. Come nel caso della A7 o in entrambe le direzioni, nord e sud, sulla A9 all’altezza di Como. Si parla persino di code per incidenti sulla A10 proseguendo verso la Francia. Indicata una coda anche al Traforo del Monte Bianco. Non mancano fenomeni simili sulla A14, in particolare presso le località romagnole e più a sud nelle Marche e in Abruzzo. Altre segnalazioni riguardano poi le autostrade A15, la A22 del Brennero (in questo caso di particola intensità) e anche la A27. In questo elenco messo in evidenza, sarebbero presenti altre criticità su diverse strade statali: nello specifico sul percorso toscano della Aurelia, sulla Romea all’innesto con la A4, quindi sulla SS16 in Puglia o sulla SS106 Jonica, sempre sul versante pugliese, quindi in Calabria sulla SS18 Tirrenica.

Situazione in tempo reale

Dedicati aggiornamenti sulla situazione del traffico sono disponibili consultando la sezione specifica di Motorionline, posizionata sulla zona alta del portale o utilizzando direttamente questo collegamento: Traffico.