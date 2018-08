Previsioni traffico e meteo weekend 17-19 agosto 2018: inizia il controesodo

Superato Ferragosto, è tempo di iniziare i rientri per gli italiani dalle vacanze. Le previsioni del traffico per il weekend in arrivo, infatti, prevedono disagi in direzione delle grandi città e, dunque, è il segnale dell’inizio del controesodo, che vivrà poi il suo clou nel corso del successivo fine settimana, quando i luoghi di villeggiatura inizieranno a diventare poco popolati.

Previsioni traffico: bollino rosso sabato e domenica

Qualche problema inizierà già nel pomeriggio di oggi, ma il traffico maggiore arriverà nelle giornate di sabato e domenica, quando è previsto il bollino rosso per tutta la giornata (notte esclusa). Come dicevamo, i problemi saranno soprattutto in direzione Nord e verso le grandi città, con attenzione particolare allo snodo bolognese dell’A1 ed alle autostrade verso Milano.

Attenzione anche alle direttrici verso il confine, in particolare di Austria e Francia. Il traffico sostenuto di questo weekend porterà probabilmente ulteriori disagi nella zona di Genova, con le obbligatorie deviazioni, dopo il drammatico crollo del viadotto Morandi.

Blocco dei mezzi pesanti 18-19 agosto

Come di consuetudine, per favorire gli spostamenti, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti sulle nostre autostrade: i camion non potranno circolare sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Un provvedimento che verrà replicato anche nel successivo fine settimana.

Le previsioni meteo dal 17 al 19 agosto

Il meteo potrà causare qualche ulteriore disagio agli automobilisti: sono previste piogge nel centro-sud per l’intero weekend, in particolare sulla costa tirrenica. Dal pomeriggio di domenica, il maltempo si estenderà anche alle isole, prima la Sardegna e successivamente la Sicilia. Al Nord, invece, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con temporali sull’arco alpino.

Le temperature saranno in aumento, in particolare nella zona settentrionale, dove verranno superati i 30 gradi quasi ovunque, con picchi di 35-36 gradi a Trieste.