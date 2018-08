Gp Monza F1 2018: viabilità, parcheggi e come raggiungere l’autodromo

E’ arrivato il weekend più atteso per gli appassionati italiani di Formula 1: il Gp d’Italia 2018 a Monza, quest’anno con un entusiasmo ancor più alto, visto che la Ferrari è in lotta per il titolo mondiale. Ma l’appuntamento monzese porterà anche dei problemi al traffico, con divieti, strade chiuse e la necessità di percorsi alternativi nelle zone nei dintorni dell’autodromo. Il comune di Monza ha annunciato il piano di viabilità per i prossimi giorni.

Gp Monza F1 2018: divieti di sosta

Piazza Cambiaghi: vietata sosta ore 7.00 del 27 agosto fino alle ore 19.00 del 5 settembre.

Via P. R. Giuliani: vietata sosta sul lato civici dispari il 30, 31 agosto,1 e 2 settembre.

Nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre dalle 5.00 alle 20.30 con rimozione forzata, su ambo i lati in:

viale G.B. Stucchi su entrambe le carreggiate, via Ercolano, via Velleia, via Pompei,

via Bertani.

Dalle 8.00 del 30 agosto alle 8.00 del 3 settembre vietata sosta e fermata nelle vie: Porta Lodi, Colombo, Cernuschi, Spalto Piodo. Azzone Visconti.

I divieti di circolazione per il Gp Monza F1 2018

Viale Cavriga: vietata la circolazione a tutti i veicoli incluso i residenti, con esclusione dei bus navetta e dei mezzi di pronto intervento e comunque autorizzati, dalle 12.00 di giovedì 30 agosto fino alle ore 24.00 di domenica 2 settembre, nel tratto compreso tra viale dei Tigli e il confine con il Comune di Villasanta.

Piazza Cambiaghi: vietato transito dalle ore 7.00 del 27 agosto fino alle ore 19.00 del 5 settembre.

Vie Porta Lodi, Colombo, Cernuschi e Spalto Piodo: vietata la circolazione, con esclusione dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e autorizzati:

dalle 19:00 del 30 agosto alle 3:00 del 31 agosto

dalle 19.00 del 31 agosto alle 3.00 del 1 settembre

dalle 19.00 del 1 settembre fino alle 3.00 del 2 settembre

i veicoli autorizzati circolanti in via Porta Lodi hanno l’obbligo di svolta a destra in via Carlo Porta.

In via degli Zavattari, corsia direzione nord, nel tratto compreso tra le vie Gambacorti Passerini e Locatelli, in piazza Trento e Trieste, nel tratto compreso tra le vie Locatelli e Padre R. Giuliani: divieto di circolazione, nessun escluso dalle 7.00 del 30 agosto fino alle ore 24.00 del 2 settembre.

Sabato 1 e domenica 2 settembre, dalle 5.00 alle 24.00, è vietata la circolazione, con esclusione dei mezzi di pronto intervento, autobus e comunque autorizzati, in:

viale Cesare Battisti, carreggiata sud, da Piazzale Virgilio (Rondò dei Pini) sino all’intersezione con Viale Brianza;

viale Brianza, dalla Villa Reale (incrocio con Viale Battisti) sino all’intersezione con via A. Ramazzotti;

incrocio via G. Giusti / viale Cesare Battisti.

via Della Birona è previsto il divieto di accesso dalla rotonda della SP6.

Gp Monza F1 2018: le svolte obbligatorie

Sono inoltre introdotti i seguenti obblighi e divieti per tutti i veicoli:

– obbligo di svolta a destra per chi provenie da via Lario in direzione viale Lombardia; viale Cesare Battisti in direzione viale Elvezia; viale Elvezia in direzione via Lario e da via Rossini in direzione viale Cesare Battisti

– obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da via Lombardia in direzione p.le Viriglio, con obbligo di svolta a sinistra direzione SS36; via Regina Margherita direzione viale Cesare Battisti e via Regina Margherita direzione Via Boccaccio.

– è vietata la svolta a sinistra provenendo da via A. Boito all’intersezione con viale Cesare Battisti e da via G. Donizetti all’intersezione con viale Cesare Battisti.

– è vietata la svolta a destra proveniendo da via Dante Alighieri all’intersezione con viale Cesare Battisti e da via Monti e Tognetti all’intersezione con viale Cesare Battisti.

– senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di destinazione in via Giusti dall’intersezione con via Sirtori fino all’intersezione con viale Cesare Battisti.

Gp Monza F1 2018: i parcheggi

L’autodromo di Monza sarà raggiungibile, nel weekend di gara, solamente a piedi (escluso i mezzi autorizzati e con pass speciale) e quindi sarà necessario lasciare i propri mezzi di trasporto nei parcheggi, dove sono previsti percorsi pedonali o bus navetta per i più lontani.

Parcheggio Gold (Parco di Monza) – 1.000 posti auto e percorso pedonale verso l’autodromo

Parcheggio Blu (zona Stadio, Palasport, ex Fiera, ex Singer, Elesa e vie Pompei, Ercolano, Velleia e Stucchi) – 3.365 posti auto e bus navetta (linea blu)

Parcheggio Viola (Via Martiri delle Foibe) – 120 posti auto e percorso pedonale

Parcheggio marrone (Biassono – Via Degli Artigiani e via delle Industrie- Ingresso santa Maria delle Selve) – 1.000 posti auto e percorso pedonale

Per i bus turistici, sono disponibili i parcheggi a Biassono in Via Emilia, Friuli e dei Gelsi.

Gp Monza F1 2018: come raggiungere l’autodromo

Come abbiamo detto, la sede del Gp d’Italia 2018 non è raggiungibile, se non a piedi. Ma per raggiungere Monza ed i parcheggi relativi, vengono consigliate le uscite di Lissone centro e di Desio San Giorgio sulla SS36, seguendo poi le indicazioni presenti.

In alternativa, si possono utilizzare i treni oppure gli autobus appositamente destinati da e per la Stazione Centrale e Porta Garibaldi a Milano.