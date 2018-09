Citroen Berlingo, fuga in Trentino [VIDEO]

Il nuovo Citroen Berlingo, giunto alla terza generazione, mette in mostra, in un nuovo video del Double Chevron, tutta la propria versatilità nel proporsi come compagno ideale per il tempo libero e per la famiglia. Il robusto e pratico multispazio francese ci porta in un viaggio in Trentino che parte da Castellavazzo (BL), dove ha sede la bottega del maestro scultore Mauro Olivotto, per poi salire verso il Passo Staulanza al cospetto del Monte Pelmo e passare dal Passo San Pellegrino, per la bellissima conca verde di Valfreda, dove si giunge al Rifugio Fuciade.

Grande spazio

Realizzato sulla nuova piattaforma EMP2, il nuovo Citroen Berlingo offre un elevata modularità che permette di sfruttare al meglio il generoso spazio a bordo. Grazie ai tre sedili posteriori indipendenti che si ripiegano a scomparsa e al pianale piatto fino al sedile anteriore, il multispazio propone un bagagliaio molto spazioso che arriva a 775 litri nella versione M e a 1.050 litri nella versione XL. Senza contare gli altri 186 litri complessivi garantiti dai 28 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo. Inoltre il tetto panoramico in vetro, associato al Modutop, rende l’ambiente interno molto luminoso.

Tecnologia per sicurezza, comfort e connettività

A bordo del nuovo Berlingo la praticità si fonda con sicurezza e comfort assicurati dalle 19 tecnologie di aiuto alla guida che comprendono tra le altre cose l’head-up display a colori, l’Active Safety Brake, il telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il Park Assist e il Grip Control con Hill Assist Descent. Elevata anche la connettività grazie a Citroen Connect Nav con funzione Mirror Screen e Citroen Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi.