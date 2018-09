Peugeot: presente e futuro saranno in bella mostra al Salone di Parigi 2018

Il Salone di Parigi 2018 si terrà dal 4 al 14 ottobre prossimi e Peugeot è pronta a mostrare tutto il proprio potenziale al pubblico di casa. Sui più di 2.000 metri quadrati di superfice del Padiglione 1 – Stand C320 il marchio del Leone proporrà ai visitatori della kermesse parigina gli ultimi modelli della gamma attuale, ma senza tralasciare di rivolgere un occhio di riguardo alla tecnologia del futuro.

Peugeot 508 SW: linea da shooting brake e abitabilità da Station Wagon

Cavallo di battaglia dell’offensiva firmata Peugeot sarà la nuova 508 SW che verrà mostrata per la prima volta al pubblico di Parigi pochi giorni prima del lancio commerciale della corrispettiva versione fastback. Se la variante berlina è contraddistinta da una linea molto accentuata e quasi da coupe, la versione Station Wagon strizza l’occhio al mondo delle shooting brake per via di un disegno del posteriore particolarmente ardito dal punto di vista dello stile, ma che non rinuncia ad offrire ciò che ci si aspetta da una vera station wagon ossia abitabilità, volume di carico ed accessibilità al bagagliaio.

Battesimo per le nuove motorizzazioni a benzina plug-in hybrid

La kermesse parigina sarà anche l’occasione giusta per Peugeot di togliere il velo alle nuove motorizzazioni a benzina dotate di tecnologia plug-in hybrid e caratterizzate dalla presenza a bordo vettura di un pacco batteria agli ioni di litio con una capacità compresa (a seconda dei modelli) tra 11,8 e 13,2 kWh. Le nuove motorizzazioni ibride, che andranno ad integrare le unità propulsive già esistenti sulle Peugeot 508 fastback, 508 Station Wagon e 3008 a partire dall’autunno 2019, consentiranno una guida anche totalmente a zero emissioni (modalità ZEV 100% elettrica) fino ad un massimo di 50 km.

Peugeot e-Legend: il concept che trasforma il passato in futuro

Se il presente è ibrido, il futuro prossimo sarà elettrico. Al Salone di Parigi 2018 Peugeot presenterà la concept car e-Legend, un prototipo che “è un manifesto tecnologico della visione della Marca declinata su un veicolo in grado di guidare anche in modalità autonoma, connesso col mondo esterno, personalizzabile e con propulsione al 100% elettrica.” Il futuro autonomo, connesso ed elettrico di Peugeot sarà rappresentato da una concept car che trae diretta ispirazione dalla Peugeot 504 coupé del 1969. Se lo stile nasce da una costola del passato Peugeot, la tecnologia guarda al futuro in quanto sull’avveniristica Peugeot e-Legend Concept sono disponibili 4 modalità di guida: due modalità di guida autonoma e due modalità di guida attiva, la cui selezione è lasciata sempre al conducente. In attesa di mostrarla dal vivo, Peugeot ha rilasciato un breve filmato introduttivo della sua e-Legend che potete trovare nell’apertura di un nostro articolo di approfondimento.