Skoda: la gamma RS in primo piano al Salone di Parigi 2018

Ormai è sempre più vicino il Salone di Parigi 2018, in programma dal 2 al 14 ottobre, l’appuntamento più atteso della seconda parte dell’anno in Europa per il mondo delle auto. Tra le case protagoniste ci sarà anche Skoda, con in primo piano la gamma RS, grazie al prototipo Vision RS ed al primo SUV sportivo, cioè la Kodiaq RS. Ma non mancheranno anche altri modelli.

Il prototipo Skoda Vision RS a Parigi

Il prototipo Vision RS delinea il linguaggio stilistico della futura gamma sportiva, anticipando un modello di serie di prossima uscita. Oltre ovviamente all’aspetto sportivo, è stata data particolare attenzione all’impatto ambientale: le fibre degli elementi in carbonio sono realizzate al 100% in poliestere riciclato e il rivestimento dei sedili è in fibra sintetica Alcantara, realizzata con tecniche a basso impatto ambientale.

Entrando all’interno dell’abitacolo, troviamo anche sedili che sembrano fluttuare, elementi in carbonio e cristallo, effetti di luce ad alto impatto e riferimenti stilistici legati al motorsport. La motorizzazione sarà elettrificata e garantirà “alte prestazioni di guida”.

Il primo SUV sportivo: la Skoda Kodiaq RS

Anticipata da numerosi teaser e immagini, c’è attesa per il debutto della Skoda Kodiaq RS. Si tratta del primo SUV sportivo del brand e tanti elementi, dunque, richiamano la sportività, come le sospensioni a controllo elettronico, gli elementi in nero lucido, i fari full-LED ed i cerchi in lega da 20 pollici. Anche gli interni hanno le stesse caratteristiche racing, come i sedili ed il volante sportivi, il quadro strumenti ad effetto carbonio ed i pedali in acciaio inox.

E’ il primo SUV a sfoggiare il nuovo logo RS, con il motore 2.0 Bi-TDI 240 CV (176 kW), il diesel a più alte prestazioni nella storia del marchio ceco. Questa vettura ha stabilito il record per un SUV a sette posti nello storico circuito del Nurburgring, con un tempo di 9:29.84 minuti.

Gli altri modelli Skoda per Parigi

Oltre a questi due modelli in primo piano, non mancano altre vetture della gamma nello stand del marchio, come la Skoda Karoq Sportline e la Karoq Scout, rispettivamente la versione sportiveggiante e quella compatta votata al tempo libero.

Novità per la Skoda Octavia G-Tec: è ora dotata di un quattro cilindri 1.5 TSI 130 CV più potente di 20 CV rispetto al precedente 1.4 G-TEC.