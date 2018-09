Groupe PSA protagonista a e_mob 2018 con le soluzioni di transizione energetica

Il Groupe PSA anche quest’anno partecipa a e_mob, la Conferenza Nazionale sulla Mobilità elettrica che si tiene dal 27 al 29 settembre presso il Palazzo della Regione Lombardia, a Milano.

Condivisione e diffusione

Un appuntamento che ogni anno riunisce istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia. L’edizione di quest’anno di e_mob ha in condivisione e diffusione le parole chiave. La condivisione è riferita al messaggio di sostenibilità ambientale grazie alla mobilità elettrica, mentre la diffusione è relativa alle colonnine e a tutti i metodi di ricarica di nuova generazione.

Alla conferenza milanese Groupe PSA porta la sua grande esperienza nel settore della mobilità sostenibile, in particolare quella elettrica, campo in cui è pioniere e di cui intende mantenere una posizione di leader innovatore, come confermano i recenti e continui investimenti da parte del costruttore francese sulla nuova generazione di powertrain elettrificati che equipaggeranno le versioni “green” dei modelli della gamma dei brand Peugeot, DS, Citroen e Opel.

15 nuovi veicoli elettrificati in due anni

Nello spazio espositivo di Groupe PSA a e_mob 2018 saranno presenti due dei suo modelli 100% elettrici: la Citroen C-Zero e il Peugeot Partner Full Electric. Il costruttore francese mira a ridurre l’impatto ambientale della mobilità e prosegue nel suo impegno sul tema della transizione energetica. Oltre all’alimentazione elettrica, PSA potranno scegliere di optare anche per l’ibrido plug-in con veicoli in grado di contenere le emissioni di CO2 sotto i 49 g/km. Tutte le motorizzazioni (termiche, elettriche e ibride) troveranno posto su due piattaforme CMP (Common Modular Platform) e EMP2 (Efficient Modular Platform). Dal 2019, tutti i modelli nuovi dei brand PSA avranno almeno una versione elettrificata. In due anni saranno lanciati 15 nuovi veicoli elettrificati, 8 plug-in hybrid e 7 full electric.