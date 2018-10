Targa Florio 2018: passione per i motori in salsa siciliana [VIDEO]

Con un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook MaFra, azienda italiana leader nel settore della cura dell’auto e del car detailing, ci fa rivivere le emozioni delle giornate della Targa Floro 2018, la mitica gara siciliana, che si è corsa nel week-end appena trascorso.

Una manifestazione che, come ogni anno, ha coinvolto gli appassionati di motori dell’isola e che ha visto il marchio MaFra grande protagonista, anche in veste di official sponsor, oltre che di concorrente alla Targa Florio Classica con l’equipaggio Marco Mattioli – Mario Pensotti al volante di una Fiat 124 Sport Abarth Rally del 1973.

Nella clip di MaFra possiamo rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della Targa Florio 2018, che quest’anno ha toccato luoghi di grande tradizione per la Sicilia e la manifestazione stessa, come nel caso delle strade del Circuito delle Madonie e della rievocazione del Circuito della Favorita, teatro della Targa Florio dal 1937 al 1940.