Maltempo: ponte crollato sulla statale 195 tra Cagliari e Capoterra

Situazione critica in Sardegna, a causa del forte maltempo che imperversa sulla regione. L’allerta è divenuta rossa e si segnala anche il crollo di un ponte nel cagliaritano, sulla statale che collega lo stesso capoluogo sardo e la località Capoterra.

Allerta rossa sulla Sardegna

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la stessa Protezione civile della regione ha diramato un nuovo avviso per alto rischio idrogeologico nelle zone dell’Iglesiente, Campidano e sul bacino Flumendosa-Flumineddu. Alcune strade risultano impraticabili, a causa di torrenti e corsi d’acqua esondati. Quattro persone sono state già tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. La situazione comunque appare in costante mutamento, a causa della chiusura di alcuni tratti. Ad esempio la statale 195 Sulcitana, proprio nel comune di Capoterra che sembra il più colpito. Ma si segnalano anche delle partenze in ritardo dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, collegata a una forte tempesta temporalesca, che ha condizionato anche le operazioni di rifornimento.

Passando alla Liguria, si parla di allerta arancione anche per le previste piogge in arrivo, con molte scuole chiuse in diverse località della regione. La stessa perturbazione che sta interessando la Sardegna, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere anche la Toscana e buona parte del Nordovest italiano.

Un ponte crollato nel cagliaritano

Nella citata località di Capoterra, in provincia di Cagliari, si registrano disagi per via dell’esondazione del rio Santa Lucia che ha condizionato non solo la viabilità sulla statale 195 Sulcitana, ma anche quella cittadina, invitando l’Anas a chiudere diverse arterie. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno aiutando la popolazione. Si segnalano alcuni costretti a rifugiarsi persino sui tetti. Sempre nella stessa zona risulta crollato proprio il ponte sul rio Santa Lucia della statale 195. La strada era stata già bloccata dalla Polizia municipale per una voragine all’altezza del ponte della Scafa. La rapida erosione ha poi spaccato letteralmente in due il tratto, da quanto segnalato.

#Cagliari #10ott 17.30, sono più di 40 gli interventi in corso dei #sommozzatori e del soccorso acquatico dei #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta colpendo la provincia. Nelle immagini la SP1 interdetta al traffico a causa di una voragine a #Capoterra pic.twitter.com/bIMPyMPOm1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 ottobre 2018

Video: Vigili del Fuoco