Autostrade A24 e A25, Toninelli: “Alcuni piloni sui viadotti sono in condizioni allarmanti”

“Alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25 sono in condizioni allarmanti.” Lo ha segnalato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenuto in occasione dell’assemblea dell’ANCE, ovvero l’associazione nazionale dei costruttori edili, catapultando l’attenzione sullo stato di alcune infrastrutture.

Monitoraggio continuo

In base a quanto riportato dai colleghi di Repubblica, il titolare del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) si è soffermato su una delle tematiche rimaste al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica italiana, dopo la grave tragedia di Genova risalente allo scorso 14 agosto. Danilo Toninelli ha messo in evidenza anche la funzione dell’Archivio nazionale informatico delle opere pubbliche, il cosiddetto Ainop, attraverso cui dare forma a un “monitoraggio continuo su ponti, viadotti, cavalcavia”, come nel già proposto “decreto Genova”, veicolando lo stesso lavoro di verifica e destinando eventuali risorse per gli interventi. Un aspetto che risulta funzionale per le opere di messa in sicurezza e manutenzione, richiamando l’operato degli stessi tecnici e specialisti dell’industria edile. Tra gli aspetti dell’Ainop anche il “lancio di alert”, nel caso un’infrastruttura abbia bisogno di veloci interventi, suggerendo proprio allo stesso Mit dove recarsi. Dunque Toninelli, in base a quanto riportato dai colleghi dell’ANSA, ha aggiunto come sia necessario che l’Archivio risulti operativo il prima possibile, segnalando che: “entro il 30 aprile 2019 dovremo avere tutti i dati di cui abbiamo bisogno”.

Il ministro, quindi, ha anche indicato come si stia già lavorando in questo senso, in particolare sulla situazione dell’Autostrada dei Parchi, ovvero le due arterie che collegano le regioni Lazio e Abruzzo.

“Piloni in condizioni allarmanti”

“Alcuni piloni, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti” ha segnalato lo stesso Toninelli nell’occasione, parlando proprio del monitoraggio svolto sui viadotti delle autostrade A24 e A25. Controllo che risulta in atto, secondo quanto emerso. Un commento che richiama di nuovo l’attenzione sui principali tratti del Paese e in questo caso quelli nevralgici del Centro Italia. Quindi, nel caso siano doverose, conseguenti e immediate soluzioni per scongiurare quanto prima il ripetersi di quanto già successo a Genova.