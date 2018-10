Milano: stop al blocco, via libera ai diesel Euro 4

E’ durato tre giorni il blocco dei veicoli Euro 4 diesel a Milano. Lo scorso martedì era stato attivato, dopo il superamento per cinque giorni consecutivi dei livelli consentiti di Pm10, ma da oggi le vetture possono circolare liberamente nel capoluogo lombardo. Infatti, le centraline ARPA hanno registrato l’abbassamento sotto la soglia di polveri sottili di 50 µg per tre giorni.

Si può circolare anche durante il giorno

Per questo da venerdì 26 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) e i veicoli privati diesel Euro 4 potranno circolare anche dalle 8.30 alle 18.30.

Tolto anche il divieto di superare la temperatura di 19° C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa). Lo stesso via libera vale anche per tutti e i 15 comuni limitrofi del capoluogo lombardo.

Attenzione però allo sciopero dei mezzi

Restando nel tema di mobilità, oggi però i trasporti sono complicati dallo sciopero generale, in atto in tutta Italia e, dunque, anche a Milano, con importanti disagi per quanto riguarda l’operatività dei mezzi pubblici.

Nella città lombarda è stata allargata la fascia di garanzia: per quanto riguarda la metropolitana, dall’inizio del servizio alle ore 18 (e non anche dalle 8:45 alle 15 come precedentemente comunicato); per i mezzi di superficie, dall’inizio servizio alle ore 8:45 e dalle ore 15 alle ore 18. In queste fasce orarie, metro, tram ed autobus circoleranno regolarmente.