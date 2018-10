Maltempo: allagato un tratto dell’autostrada A1, riaperta la A22 tra Vipiteno e Brennero

Disagi e pioggia, tanta pioggia anticipata dalle previsioni, secondo le ultime notizie stanno condizionando la viabilità in diversi punti del paese. Segnalata la riapertura della A22, l’Autostrada del Brennero tra Vipiteno e il appunto Brennero in entrambe le direzioni. Mentre sulla A1, tra Piacenza e il bivio che conduce a Fiorenzuola, un allagamento ha costretto a scortare i mezzi transitanti. Sarebbero 3 i chilometri di coda in direzione Bologna.

Allerta rossa in diverse regioni

L’allerta rossa diramata dalla Protezione civile riguarda le regioni di Nord-Est: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonché Liguria, Toscana, Abruzzo e la stessa Roma. Nel pomeriggio si prospetta un peggioramento delle condizioni in particolare sulle zone centrali e meridionali, come segnalato dall’ANSA, riprendendo quanto indicato dalla stessa Protezione Civile. Non solo pioggia ma anche vento forte, con correnti che potrebbero toccare persino i 100 km/h. L’attenzione non cala comunque anche in altre aree del Paese, tenendo in osservazione anche la situazione in diverse aree del Sud e in particolare in alcune zone della Calabria dove sono stati registrati già degli smottamenti. Lo stesso in Veneto, l’acqua alta condiziona persino Venezia. Il governatore, Luca Zaia, proprio per la particolare situazione ha richiesto l’intervento del Servizio Nazionale delle Protezione Civile, sebbene siano già disponibili 16 mila volontari, da quanto emerso.

Si monitorano anche i fiumi Tagliamento e Adige, così come i torrenti già esondati in Friuli e Trentino che hanno costretto a chiudere alcune strade Trentino.

In precedenza a Genova sono stati avvertiti gli effetti di una tromba d’aria, così come a Roma il vento forte pare abbia causato la caduta di tegole e anche di qualche albero. Si sospetta che lo stesso fronte di instabilità abbia influito sul brutto incidente avvenuto nel reatino, in cui hanno perso la vita quattro persone e un’altra è rimasta gravemente ferita. All’Isola d’Elba, poi, le difficili condizioni meteo avrebbero causato anche il crollo di uno storico pontile.

Qualche disagio in provincia di Genova

Sotto osservazione in particolare Genova e provincia, così come l’area savonese. Registrati già piccoli smottamenti e allagamenti in alcuni comuni liguri, nel complesso sino ad ora, nonostante l’allerta rossa, i principali corsi fluviali non destano preoccupazioni, sebbene la situazione sia costantemente monitorata. Verso la serata, però, potrebbero esserci venti forti e mareggiate. Nella stessa Genova, da quanto si è appreso, diversi luoghi pubblici risultano chiusi.

Ma arrivano segnalazioni relative a collegamenti condizionati in diverse altre aree del Paese.