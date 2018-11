Hispano-Suiza: una inedita vettura elettrica sarà svelata al Salone di Ginevra 2019 [TEASER]

Il marchio automobilistico Hispano-Suiza potrebbe presto tornare alla ribalta grazie ad una nuova vettura che dovrebbe essere lanciata a breve sul mercato. Ma andiamo con ordine. Il nome del brand, che in spagnolo sta a significare “Ispano-Svizzera”, lo si deve alla nazionalità dei due fondatori: lo spagnolo Damià Mateu i Bisa e lo svizzero Marc Birkigt, che nel 1904 diedero ufficialmente vita alla Hispano-Suiza come produttore di vetture di lusso che nella fattispecie erano in grado di rivaleggiare con Bugatti e Rolls-Royce.

Il rilancio del brand è già iniziato nel 2000

Purtroppo, malgrado il blasone, l’Hispano-Suiza non è arrivata ai giorni nostri: il brand nato a Barcellona nel 1904 chiuse definitivamente i battenti nel 1968. Non tutto però pare essere perduto: difatti, stando alle ultime informazioni circolate in merito, il brand Hispano-Suiza potrebbe rinascere a nuova vita. In effetti già nei primi anni 2000 il brand spagnolo cercò di tornare sul mercato con una serie di concept car (HS21, K8, HS21-GTS) ma con esiti non positivi visto che nessuno dei prototipi vide effettivamente la luce della commercializzazione.

Nuova vita al Salone di Ginevra 2019

L’alba di una nuova era per il marchio Ispano-Suiza pare essere rappresentata da un inedito teaser di una nuova vettura che, a quanto pare, dovrebbe nascere a Barcellona e risplendere sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019. Il rilancio del brand spagnolo attraverso una vettura tutta nuova è guidato da Miguel Suqué Mateu, pronipote del fondatore, che è l’attuale numero uno della rinata Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A.

Una inedita vettura elettrica ad alte prestazioni

La nuova vettura firmata Hispano-Suiza, il cui teaser è riportato in apertura, sarà totalmente elettrica, così come affermato dallo stesso Miguel Suqué Mateu: “Nel 1900 quando Hispano Suiza iniziò la sua storia nel mondo delle automobili diede vita alla prima vettura elettrica del mondo, anche se poi il prototipo non venne mai costruito in serie. Ora, quasi un secolo dopo, nel marzo del 2019 Hispano Suiza presenterà la sua prima vettura 100% elettrica. Sarà una vettura dalle grandi prestazioni oltre che la realizzazione del sogno di mio nonno.”