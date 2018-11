Suzuki Jimny: il nuovo modello ha conquistato il Good Design Gold Award

La quarta generazione della Suzuki Jimny, pur arrivando da poco sul mercato, ha già ottenuto importanti numeri di vendita: introdotta sul mercato giapponese nello scorso mese di luglio, la nuova Jimny ha ottenuto risultati estremamente positivi nelle vendite relative al mercato interno superando le dieci mila unità. La compatta 4×4 della casa di Hamamatsu ha conseguito performance commerciali di rilievo anche nel mercato italiano dove, nell’intero scorso mese di ottobre, ha quadruplicato il dato di vendita dell’anno precedente.

Il nuovo modello ha conquistato il Good Design Gold Award

Risultati che premiano sul campo il nuovo modello della Suzuki Jimny, vettura che nel corso della sua lunga storia è sempre stata protagonista di notevoli successi commerciali. Il successo della nuova Suzuki Jimny non si ferma certa qua: difatti, la quarta generazione del SUV compatto giapponese si è aggiudicata anche il Good Design Gold Award, un ambito riconoscimento del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese, che in Giappone fin dal 1957 premia i prodotti per il loro design.

Evoluzione nel segno della tradizione

La nuova Suzuki Jimny è stata premiata con questa motivazione da parte della giuria: “Nel mercato globale dell’auto, popolato da numerosi modelli, Jimny ha saputo ritagliarsi una posizione speciale e unica. La riprogettazione legata al ricambio generazionale è avvenuta in modo ideale e l’evoluzione è andata nel senso della ricerca delle caratteristiche funzionali tipiche di uno “strumento”, che noi teniamo in grande considerazione. Nell’ultima generazione, in particolare, è stato raggiunto un design sofisticato, partendo dai punti di forza dei modelli precedenti.”

Design tipico, comportamento dinamico

In tal contesto, dunque, la giuria del Good Design Gold Award ha voluto premiare la Suzuki Jimny riconoscendo le spiccate caratteristiche funzionali del suo design che esaltano il comportamento in fuoristrada e la maneggevolezza nell’uso quotidiano. Per saperne di più sullo stile e sulle capacità fuoristradistiche della nuova Suzuki Jimny non vi resta che andare a visionare il nostro video test drive del nuovo modello che abbiamo avuto modo di provare in anteprima sul finire dello scorso mese di settembre in Sardegna.