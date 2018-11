DS 3 Crossback: due opere dedicate all’auto di Fernando Costa

Il mondo dell’auto e l’arte si fondono, in un omaggio alla DS 3 Crossback. La vettura del marchio transalpino, mostrata all’ultimo Salone di Parigi, è protagonista della mostra di Fernando Costa, installata presso il DS World (a Parigi) fino al prossimo 1° dicembre. Il famoso scultore-installatore propone una serie di opere, tra cui due dedicate proprio all’auto ‘padrona di casa’.

Le opere di Costa dedicate alla DS 3 Crossback

Per realizzare quest’ultime, l’artista si è spostato dal suo atelier di Perigord e si è trasferito nella sede di produzione della DS 3 Crossback, assieme al suo materiale. Un’immersione totale in questo ambiente industriale gli ha permesso di scoprire il modo delle auto e ovviamente di reperire la materia prima per le sue nuove opere, confrontandosi anche con operai e tecnici.

Le due opere sono state realizzate a partire da pezzi del prototipo della DS 3 Crossback. I due pezzi, dalle misure di 200×150 mm e 120 kg di peso ognuno, hanno colori diversi. Uno in acciaio grezzo e l’altro di colore Bleu Millenium, passato dal reparto verniciatura.

Le caratteristiche della DS 3 Crossback

Il crossover del marchio francese presenta linee muscolose, un frontale con una griglia pronunciata ed una fiancata con aspetto atletico, mentre nel posteriore è presente un doppio tubo di scarico cromato e simmetrico. Alcuni degli elementi caratteristici sono le maniglie delle portiere a scomparsa ed i fari DS Matrix Led Vision.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della DS 3 Crossback è composta dal benzina PureTech 1.2 turbo nelle versioni da 100, 130 e 155 CV. Sul fronte diesel c’è invece il BlueHDi da 1.5 litri nei tagli da 100 e 130 CV. E’ disponibile anche la versione elettrica, denominata E-Tense, spinto da un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia, accoppiato ad una batteria agli ioni di litio da 50 kWh.