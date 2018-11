Peugeot, la campagna social #RifterCityAdventure vince un bronzo agli ADCI Awards [VIDEO]

Peugeot ha vinto un bronzo nella categoria social media in occasione dell’evento ADCI Awards. A meritarsi il riconoscimento è la campagna realizzata da marchio francese per il lancio sul mercato italiano del nuovo Peugeot Rifter, un veicolo che si posiziona sul mercato facendo leva sulla propria vocazione per l’avventura e per il tempo libero da trascorrere all’aria aperta.

Peugeot Rifter: la campagna #RifterCityAdventure

La Casa del Leone, sfruttando le caratteristiche ultra-versatili, pratiche e confortevoli del nuovo Rifter, ha progettato attorno al suo modello il concetto di avventura, da vivere ogni giorno, grande o piccola che sia, che può aspettarti a 15 ore di volo così come a 15 minuti di auto.

In collaborazione con Havas Milan, Peugeot ha realizzato la campagna #RifterCityAdventure che nello scorse settimane ha saputo calamitare l’attenzione sui social. Oltre al nuovo Rifter, i protagonisti sono una coppia di amici amanti del lifestyle urban che hanno già vissuto una grande avventura, partecipando a “Pechino Express”. Si tratta di Guglielmo Scilla, noto sul web come Willwoosh, e Alice Venturi che hanno testato il loro spirito d’avventura in un contesto cittadino: 24 ore in mezzo alla natura di Milano.

Peugeot Rifter: l’avventura in città

Trasformato in un outdoor vivente, il nuovo Peugeot Rifter è stato la casa di Guglielmo e Alice per un giorno. I due hanno organizzato un pic-nic alternativo e hanno dormito nel parco nella tenda Overland disegnata per Rifter e montata sul tetto del veicolo. Così si sono potuti godere lo spettacolo dell’alba con il Castello Sforzesco sulla sfondo. Sono stati oltre 1,2 milioni le visualizzazioni ottenute dalla campagna sui profili social di Guglielmo e Alice e sul sito di Peugeot.

Peugeot Rifter: moderno e tecnologico

A metà tra uno spazioso SUV e un versatile multispazio, il nuovo Peugeot Rifter si propone sul mercato in due diverse lunghezze ed è in grado di ospitare fino a 7 persone. Dotato di abitacolo pratico e arioso, sul nuovo Rifter debutta per la prima volta il Peugeot i-Cockpit. Con altezza maggiorata da terra, protezioni su passaruota e paraurti, il multispazio di Peugeot dispone di diverse dotazioni che l’avvicinano al mondo dei SUV. Tra queste c’è anche l’Advanced Grip Control che incrementa la trazione sulle superfici a scarsa aderenza. A tutto questo il nuovo Rifter aggiunge un pacchetto di avanzati sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che incrementano la sicurezza.