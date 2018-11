Hankook: un 2018 vincente nel motorsport

La stagione 2018 degli sport motoristici volge al termine e Hankook sta chiudendo un’annata nuovamente positiva e vincente. Il produttore di pneumatici ha rifornito con il suo prodotto Ventus Race serie prestigiose, tra cui il DTM, il campionato europeo FIA Formula 3, la 24H Series powered by Hankook o il campionato endurance VLN e la 24 Ore del Nürburgring.

Hankook e la partnership col DTM

L’azienda di pneumatici è partner esclusivo del DTM dal 2011 ed il campionato 2018 è stato aperto fino all’ultima gara di Hockenheim, con soddisfazione dei vari team per le prestazioni delle gomme Ventus Race.

“La collaborazione con Hankook, come di consueto, è stata ottima anche in questa stagione – ha dichiarato Jens Marquardt, direttore per gli sport motoristici BMW – Abbiamo assistito a gare appassionanti con pneumatici costanti e, cosa molto importante per noi, uguali per tutti. Non vediamo l’ora che prenda il via la prossima stagione”.

Tra gli appuntamenti clou della stagione, c’è stata la tappa di Misano. Il Ventus Race ha mostrato il suo potenziale ad alte temperature nelle qualifiche diurne, così come sulla pista fresca e bagnata nel corso delle due gare notturne.

La partnership Hankook con le formule per i giovani

Se il DTM è il campionato per vetture da turismo più popolare a livello internazionale, ci sono tanti campionati per permettere la crescita dei giovani e Hankook è partner di molti di essi. Tra questi ci sono FIA Formula 4 Spain, SMP Formula 4, F4 British Championships certified by FIA e campionato europeo FIA Formula 3. Quest’ultimo, in particolare, è ritenuto il trampolino di lancio per la Formula 1.

Molti piloti attualmente nella massima categoria, come Max Verstappen, Esteban Ocon e Carlos Sainz sono passati da questa formula, di cui Mick Schumacher è il campione in carica. “Mi sono trovato molto bene con gli pneumatici da corsa Hankook – le parole del figlio del grande Michael – La costanza è sempre presente; il loro punto di forza è che durano per molti giri sulla maggior parte dei circuiti”.

L’accordo Hankook-Radical

All’inizio del 2018, è stato siglato un nuovo partenariato con la casa automobilistica britannica Radical. Da allora, il produttore premium equipaggia le auto da corsa e sportive di Radical tanto con la dotazione di pneumatici stradali Hankook Ventus quanto con il Ventus Race in versione slick (F200) e in variante da pioggia (Z217), impiegati con successo nelle serie di corse Radical di tutto il mondo, come ad esempio la North American Masters, l’European Masters o le serie Cup Middle East, Canada, Australia e Scandinavia.