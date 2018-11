Maltempo: indicata allerta arancione per sette regioni

Il nuovo fronte d’instabilità, prospettato in diverse regioni d’Italia, potrebbe causare diffuse precipitazione anche a carattere temporalesco, concentrandosi in particolare sul versante tirrenico dello Stivale. La Protezione Civile, nell’occasione, ha segnalato l’allerta arancione per ben sette regioni.

Criticità già segnalate nella mattinata

Nelle ore precedenti, riprendendo l’agenzia ANSA, il prospettato maltempo su buona parte della Sardegna aveva già invitato i sindaci di Alghero e Sassari a chiudere le scuole, così come si è prospettato vento forte e mareggiate sulle coste romagnole, precipitazioni nevose anche a bassa quota sugli appennini e possibile vento di Bora su Venezia, anticipando l’eventuale acqua alta nella giornata di domani.

Una situazione sempre mutevole

Nel corso delle ore, dunque, gli sviluppi del prospettato nuovo fronte d’instabilità e le attuali condizioni climatiche, fanno ipotizzare temporali diffusi e possibili nevicate seppur non così intense anche ad altitudini collinari.

L’allerta arancione della Protezione Civile, come accennato, riguarda sette regioni, da quanto segnalato. Il maltempo potrebbe interessare in particolare la fascia tirrenica del Paese, riprendendo quando segnalato dai colleghi dell’ANSA, così come si prospettano venti intensi, anche Bora, sull’alto versante dell’Adriatico. Ipotizzate anche brevi precipitazioni nevose pure a fondovalle in alcune località settentrionali.

Piogge e possibili temporali potrebbero abbattersi sulla Campania, per poi vertere verso la Basilicata, quindi la parte più a Sud della Puglia e la Calabria nella giornata successiva.

L’allerta arancione riguarda anche Lazio, una porzione di Abruzzo, Molise e le zone centro-meridionali della Sicilia, da quanto indicato.

Ma anche varie aree a Nord del Paese sono interessate. In particolare si segnalano possibili venti forti, piuttosto intensi, non solo in Veneto ma anche in Friuli Venezia Giulia, che potrebbero diventare particolarmente incisivi assumendo i caratteri di burrasca sulla costa. Quindi potrebbero verificarsi delle mareggiate. Mentre, già in serata, potrebbero verificarsi delle precipitazioni nevose anche a quote non particolarmente elevate, tra i 400 e i 600 metri, non solo nelle regioni appena citate, ma anche in Lombardia e a quote più basse, seppure non particolarmente rilevanti, in parte dell’Emilia-Romagna.

Foto: Vigili del Fuoco