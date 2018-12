Inquinamento: blocchi del traffico in alcune città del Nord, fermi i diesel sino a Euro 4

L’allarmante concentrazione delle polveri sottili nell’aria, oltre i limiti consentiti, è accompagnato da nuovi blocchi del traffico, stavolta in diverse province del Nord Italia. Misure necessarie, auspicando un rapido rientro dei valori.

Stop da stamane a Milano e in altre province lombarde

Il blocco, da quanto appreso, riguarda i veicoli diesel di vecchia generazione, sino alla soglia Euro 4. Nei contesti cittadini, in particolare a Milano, il provvedimento scatta per i prossimi giorni tra le ore 8:30 alle 18:30 e interessa anche i sistemi di riscaldamento delle abitazioni. La temperatura consentita non può superare i 19°. Le misure temporanee, considerando anche le anticipare buone previsioni meteo con assenza di pioggia che favorirebbe la dispersione di polveri, resterebbero in vigore sino a lunedì. Nel capoluogo lombardo, da quanto appreso, l’Arpa ha accertato livelli superiori ai 50 microgrammi per più di quattro giorni di fila, dal 30 novembre al 5 dicembre. Il segnalato blocco riguarda ben sei province lombarde oltre a Milano: Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Brianza quindi Pavia più eventuali altre comunità che vogliano comunque far scattare il provvedimento. Escluse Brescia e Bergamo, i cui valori sono risultati entro i limiti.

Auto ferme anche in Veneto, Emilia Romagna e Piemonte

Secondo quanto indicato dai colleghi di Repubblica, i provvedimenti interessano anche altre città come Venezia, Vicenza, Rovigo e la stessa Padova, nella quale sono stati registrati valori piuttosto elevati, arrivando al livello arancione. Si parla sempre di blocchi ai mezzi diesel Euro 4, restando esclusi però quelli commerciali. Tra le misure anche parcheggi gratis nelle zone periferiche della città per invogliare all’utilizzo dei mezzi pubblici e, oltre alle limitazioni al traffico, si pensa di attuare un nuovo divieto anche in pieno periodo natalizio. Resta comunque anche la variabile pioggia, che potrebbe abbattere le polveri e svincolare dal blocco.

In Emilia Romagna stesso provvedimento fino a lunedì sia a Bologna e provincia, subentrata in giornata, sia ad altre zone come Ferrara compreso il comune di Cento, quindi Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Lo sciopero dei mezzi pubblici, invece, pare abbia solo rimandato lo stop alla circolazione dei veicoli diesel di vecchia generazione anche a Torino. Anche nella provincia del capoluogo piemontese sono stati accertati livelli piuttosto alti di Pm10. Da sabato, dunque, riprenderebbe il blocco. Assieme a Torino sono interessati dal provvedimento anche i comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese e Settimo Torinese, da quanto segnalato.