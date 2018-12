BAC Mono: record sul giro sul circuito di Sepang

La BAC Mono è una delle vetture sportive più eccentriche presenti sul mercato. La sua peculiarità più evidente, come preannunciato dal nome stesso del modello, risiede nel fatto di essere appannaggio di un solo guidatore che nella fattispecie trova posto nell’abitacolo al pari di una monoposto di Formula 1. Non a caso, anche il design della sportiva britannica (ricordiamo a tal proposito che la Briggs Automotive Company è una casa automobilistica fondata nel 2009 dai fratelli Neill e Ian Briggs) si rifà per certi versi a quelli delle monoposto da competizione. Il tutto per mettere al centro il pilota e contorniarlo con emozioni di guida d’altri tempi e prestazioni di prim’ordine.

Peso piuma e potenza elevata per prestazioni al top

Caratterizzata da un peso a secco di soli 580 kg (grazie all’ampio uso di fibra di carbonio), ripartiti quasi perfettamente tra retrotreno (52%) e avantreno (48%), e da un propulsore 2.5 quattro cilindri aspirato da 309 cv di potenza e 308 Nm di coppia, in abbinamento ad una trasmissione sequenziale a sei rapporti, la BAC Mono è in grado di assicurare al singolo guidatore performance estremamente di rilievo come ad esempio uno scatto fulmineo da 0 a 96 km/h in appena 2,8 secondi ed una velocità massima di circa 274 km/h. Prestazioni velocistiche che tra l’altro ben si accompagnano ad un handling tra le curve decisamente elevato, merito anche di un centro di gravità estremamente ribassato.

La BAC Mono ha battuto il precedente record messo a segno da Porsche

Il risultato delle peculiarità appena enunciate è oggi sotto gli occhi di tutti in quanto la sportiva ideata dai fratelli Briggs ha appena messo a segno un record di velocità tra le vetture di produzione sul Sepang International Circuit. La BAC Mono, infatti, guidata da Shaun Thong, pilota asiatico che corre nel Blancpain GT Series, ha compiuto un giro veloce sul tracciato che ha più volte ospitato sia i Gran Premi del mondiale di Formula 1 che di Moto GP fermando il cronometro sul tempo di 2’14″617. Nello specifico, il tempo realizzato da Thong al volante di un esemplare di serie della BAC Mono ha battuto il precedente record della pista malese di 2’18″997 messo a segno dalla Porsche 911 GT2 RS.

BAC Mono: sempre veloce dal 2011 ad oggi

Freddie Chen (BAC Hong Kong) non ha esitato a mostrare la sua felicità riguardo alla conquista del nuovo record della pista malese ad opera della BAC Mono: “E’ un risultato fantastico per questa supercar davvero notevole. La BAC Mono ha già raggiunto notevoli risultati velocistici in tutto il mondo e questa nuova impresa ci rende molto orgogliosi. Essere più veloci di oltre quattro secondi sul circuito di Sepang rispetto alla Porsche 911 GT2 RS è assolutamente incredibile. Nessun record sul giro riservato alle vetture di serie è al sicuro con la BAC Mono nei paraggi.” Non a caso, infatti, la BAC Mono è riuscita a strappare il record sul giro per vetture di serie anche su altri rinomati circuiti tra cui figurano Zolder e Hungaroring. Nondimeno ricordiamo anche che la BAC Mono è anche la sportiva più veloce ad aver gareggiato nella sfida Supercar Shootout del Goodwood Festival of Speed. Risultati davvero di rilievo per la BAC Mono, vettura che sostanzialmente dal 2011 (anno di presentazione) ad oggi ha subito pochissimi cambiamenti estetici a conferma dell’ottimo appeal.