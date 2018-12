Infiniti: una piattaforma dedicata per le vetture elettrificate

Infiniti presenterà il prototipo del suo primo crossover elettrico al prossimo Salone di Detroit 2019, in programma a metà gennaio, rivelando il nuovo linguaggio per l’elettrificazione. Il marchio di lusso di casa Nissan, per la sua offensiva in questo campo, ha annunciato anche l’impiego di una piattaforma dedicata per questi modelli, sia 100% elettrici che ibridi.

I cambiamenti portati dall’elettrificazione

L’elettrificazione è un tema ambientale chiave per il futuro, ma comporta anche dei cambiamenti all’interno delle vetture. Con nuove proporzioni esterne, l’elettrificazione dona anche spazio dentro la vettura, consentendo interni spaziosi e lounge, ricchi di tecnologie accoglienti e di assistenza.

“L’industria è a un punto tecnologico cruciale – ha dichiarato Roland Krueger, Chairman e Presidente globale di Infiniti Motor Co – In quanto tale, #infiniti ha una visione avvincente come brand premium proiettato ad offrire un portafoglio completo di veicoli elettrici splendidamente progettati per rispondere alle esigenze di clienti in tutto il mondo. Ci concentreremo sullo sviluppo del portafoglio completo di E-power e veicoli elettrici”.

Un linguaggio nato dalla Q Inspiration

L’elettrificazione di Infiniti avrà anche un nuovo linguaggio stilistico, anticipato dalle ultime concept svelate da parte del marchio e, in particolare, dalla Q Inspiration, presentata proprio al Salone di Detroit di un anno fa.

Minimalismo e dinamismo come elementi chiave, con proporzioni e tratti più vicini ad una coupé, sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo, dove sono presenti materiali di diversa consistenza, caratterizzati da un design definito e ricercato al tempo stesso e diversi schermi, che sottolineano il lato altamente tecnologico della vettura.

L’elettrificazione Infiniti dal 2021

Il prototipo che verrà svelato il prossimo mese a Detroit anticiperà l’offensiva della casa in tema di elettrificazione: a partire dal 2021, infatti, il portafoglio di vetture verrà appunto elettrificato, sia con propulsori ibridi (E-Power) che con modelli 100% elettrici.