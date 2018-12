Previsioni traffico e meteo Natale 2018: tra sole, freddo e bollini rossi

Le attese festività natalizie sono in arrivo. Ancora poco più di un giorno di lavoro e poi, per una parte degli italiani, ci sarà un po’ di riposo: i più fortunati fino al 7 gennaio per gli altri almeno i giorni ‘rossi’ da calendario. Ovviamente non mancheranno gli spostamenti che, sin dal pomeriggio di venerdì 21, creeranno traffico intenso e code lungo la nostra rete di strade ed autostrade.

Le previsioni del traffico per Natale 2018

I giorni più caldi per le partenze saranno venerdì pomeriggio/sera e l’intera giornata di sabato, anche se principalmente al mattino, con vari snodi cruciali e dove sarà quasi sicuro trovare dei disagi. L’A1 Milano-Napoli, con la classica particolare attenzione allo snodo di Bologna, ma anche tutte le strade verso le località sciistiche e turistiche di montagna: dalla A4 al Brennero, passando per le autostrade verso il confine con la Svizzera e la Francia.

In particolare, dovrà fare attenzione chi si muoverà da Milano in direzione Varese, visto che è chiuso fino al prossimo 7 gennaio un tratto della A8, per via dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto di Rho, iniziati un paio di settimane fa.

Le ultime partenze avverranno nella giornata del 24, ma non sono previsti particolari disagi, così come saranno piuttosto scaglionati i rientri. Alcuni torneranno già il 26, per chi riprenderà a lavorare il 27, un po’ più traffico è atteso nella giornata di Capodanno, per le riprese dal 2 gennaio, mentre il clou si concentrerà nel weekend tra il 5 ed il 6. Per tutti, ovviamente, particolare attenzione alle condizioni delle strade e ricordarsi i tratti dove c’è l’obbligo di pneumatici invernali o di avere le catene da neve a bordo.

Natale 2018: blocco dei mezzi pesanti

Per favorire una migliore circolazione, sono previsti quattro giorni di blocco dei mezzi pesanti per questo periodo di partenze. I camion non potranno circolare in autostrada sabato dalle 9 alle 14, mentre nei giorni di domenica, martedì 25 e mercoledì 26 dalle 9 alle 22.

Natale 2018: le previsioni meteo

Le previsioni meteo per il periodo natalizio sono piuttosto buone: è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta Italia da domani al 26 dicembre. Qualche precipitazione, anche a carattere nevoso, è attesa sulle regioni centrali per sabato 22 e lunedì 24, mentre nella giornata di Natale è prevista un po’ pioggia nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria e Sicilia.

Come spesso accade in inverno, quando c’è il sole fa anche un po’ più freddo, così le temperature di queste festività saranno piuttosto rigide soprattutto al Nord, dove le minime andranno spesso sotto lo zero e le massime raggiungeranno al massimo i 5/6 gradi. Potrebbero però esserci delle nebbie, in pianura, a partire da domenica 23.