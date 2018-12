Smog: segnalato un nuovo blocco dei diesel Euro 4 a Milano da martedì primo gennaio 2019

Il Comune di Milano, dopo le rilevazioni effettuate negli ultimi giorni dalle centraline dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, l’ARPA, ha segnalato l’attivazione delle misure antismog di primo livello, compreso il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4 da martedì 1° gennaio 2019.

Blocco anche a Torino

Tramite il portale del Comune di Torino, anche nel capoluogo piemontese si prospettano misure temporanee a inizio anno, dopo le limitazioni strutturali già vigenti in giornata indirizzate ai veicoli privati di qualsiasi tipologia Euro 0, lungo l’arco delle 24 ore (compresi i giorni festivi), quindi in determinate fasce orarie se si considerano invece quelli diesel sino alla soglia Euro 3. Mentre ulteriori misure temporanee di livello 1, adottate dopo il superamento dei limiti consentiti di PM10 per quattro giorni consecutivi e segnalate tra martedì 1° gennaio e giovedì 3 gennaio 2019, comprendono anche i mezzi diesel Euro 4 che trasportano persone tra le ore 08:00 alle ore 19:00 tutti i giorni. Mentre quelli adibiti alle merci non possono circolare dalle 08:30 alle 14:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. Il Comune di Torino sottolinea che in apposite sezioni sono specificati anche dettagli ed esenzioni, nonché misure emergenziali relative alle limitazioni segnalate.

Stop temporaneo ai diesel Euro 4 a Milano

Tornando alla metropoli lombarda, da quanto accertato, per più di quattro giorni di fila sono stati superati i livelli consentiti di polveri sottili nell’aria, andando oltre i 50 microgrammi per metro cubo. I rilevamenti, effettuati dalle centraline dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, hanno richiamato l’attenzione delle autorità. Sono subentrate dunque le limitazioni temporanee concordate nel Protocollo Aria del bacino padano, che comprende Regione Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Queste non risultano più vigenti solo con l’attenuarsi della presenza di polveri sottili nell’aria, rientrando nei limiti consentiti per due giorni di seguito e previo riconoscimento della Regione Lombardia.

Nello specifico, dalla giornata di martedì primo gennaio e secondo le misure antismog di primo livello previste dal citato Protocollo Aria, vige il divieto di circolazione temporaneo per i veicoli privati diesel Euro 4 dalle ore 8:30 alle 18:30, tutti i giorni. Quindi, passando agli impianti di riscaldamento nelle abitazioni e attività commerciali, è vietato oltrepassare la temperatura di 19° C e non è consentito l’impiego di sistemi di riscaldamento a legna appartenenti a una classe emissiva sino a 2 stelle, considerando le indicazioni diffuse.