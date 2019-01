Mitsubishi Space Star: la versione Funky dedicata ai giovani

La Mitsubishi Space Star aumenta la propria gamma ed introduce la versione Funky, dedicata ai giovani ed ispirata al mondo della musica. Un allestimento tecnologico, con tanta connettività ed alcuni elementi dedicati nel design interno. Questo modello è disponibile con il motore 1.0 benzina ed anche GPL, con un listino prezzi a partire da 8.300 euro (con finanziamento Eco Shock).

Le caratteristiche della Mitsubishi Space Star Funky

Lunga 3795 millimetri e larga 1665 mm, la Space Star Funky non presenta novità per quanto riguarda il design esterno, se non i nuovi copricerchi stylish, mentre all’interno troviamo nuovi badge di diversi colori, con personalizzazioni interne abbinate come optional.

Il display touchscreen Kenwood da 6,8 pollici con Bluetooth e connettività Apple Car Play e Android Audio permette agli utenti di connettere il loro smartphone per localizzare i luoghi preferiti, condividere App Audio, telefonare ed inviare messaggi controllandone le funzioni attraverso il comando vocale tramite Siri e Google Voice, oltre ovviamente a poter utilizzare anche la navigazione.

Mitsubishi Space Star Funky, anche GPL

La Mitsubishi Space Star Funky è spinta dal motore 1.0 benzina da 71 cavalli e 88 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a cinque rapporti. La vettura raggiunge i 172 km/h di velocità massima, mentre i consumi dichiarati sono pari a 4,6 l/100 km nel ciclo combinato (NEDC), con emissioni di 104 g/km di CO2.

Questo modello è disponibile anche con doppia alimentazione benzina/GPL e, viste le sue caratteristiche, è adatta anche ai neopatentati.

I prezzi della Mitsubishi Space Star Funky

La vettura è già disponibile in tutte le concessionarie e, parlando dei prezzi, la nuova Space Star Funky è disponibile a partire da 9.100,00 € con rottamazione oppure a partire da 8.300,00 € con finanziamento Eco Shock (TAEG 8,77%).