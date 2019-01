Audi e-tron: l’intrattenimento del futuro al CES di Las Vegas

Tra le case automobilistiche presenti al CES di Las Vegas, aperto da oggi a venerdì, c’è anche Audi e la casa dei quattro anelli presenta il futuro dell’intrattenimento sulla e-tron, la prima vettura 100% elettrica del marchio. In futuro, i passeggeri posteriori potranno guardare film, giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi in modo ancora più realistico grazie a specifici visori.

Audi: un’inedita tecnologia per la realtà virtuale

La Casa dei quattro anelli porta al debutto un’inedita tecnologia che sincronizza la realtà virtuale con i movimenti della vettura, con il concept d’intrattenimento ‘Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run’. Indossando i visori VR, gli occupanti della vettura vengono proiettati in una rappresentazione fantastica dello spazio siderale.

Audi e-tron si tramuta così nell’astronave dei Guardiani della Galassia, mentre i passeggeri posteriori viaggiano attraverso un campo d’asteroidi insieme a Rocket. Ogni movimento della vettura viene replicato in tempo reale nel mondo digitale. Se l’auto affronta una curva stretta, il passeggero vira nella realtà virtuale attorno a una nave spaziale nemica. Se Audi e-tron accelera, il convoglio spaziale si adegua.

Audi: una start-up per sviluppare la tecnologia

Questa tecnologia verrà sviluppata dalla nuova start-up holoride, di cui Audi detiene una quota di minoranza attraverso Audi Electronics Venture GmbH. La piattaforma è aperta, in modo da consentire a più costruttori e sviluppatori di farla crescere, con l’obiettivo di lanciarla sul mercato entro i prossimi tre anni.

“Le menti creative utilizzeranno la nostra piattaforma per dare vita a mondi straordinari che trasformeranno il viaggio da A a B in un’esperienza fuori dal comune – ha affermato Nils Wollny, Head of Digital Business Audi e futuro amministratore delegato di holoride – Possiamo sviluppare questo nuovo format d’intrattenimento solamente adottando un approccio aperto e cooperativo tra produttori di veicoli, device e contenuti”.