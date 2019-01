Fiat Panda: festa per i cinque milioni, con una promozione

La Fiat Panda è stata scelta da cinque milioni di italiani ed è la vettura più venduta nel nostro Paese, a partire dal 2012. Così il marchio del Gruppo FCA ha voluto festeggiare questo traguardo con un nuovo spot ‘Popolo di Panda’, un porte aperte nei prossimi due weekend e, soprattutto, una promozione dedicata a tutti gli utenti sull’intera gamma.

Fiat Panda: la promozione per i 5 milioni

Entrando più nel dettaglio, la gamma parte da un prezzo di 7.500 euro, con finanziamento “Be-Smart Meno1500”, e su tutte le versioni a Metano e GPL, è disponibile un extra sconto di 1.000 euro.

I clienti potranno usufruirne anche recandosi nelle concessionarie della casa torinese nei prossimi weekend (19-20 e 26-27 gennaio), quando si terrà appunto un doppio porte aperte, dove conoscere la vettura ed anche le ulteriori offerte sui modelli Fiat in pronta consegna.

Fiat Panda: lo spot ‘Popolo di Panda’

Il traguardo dei cinque milioni di vendite in Italia è anche protagonista della nuova campagna di comunicazione del Gruppo FCA.

Sulle note dello storico tormentone “Vengo anch’io. No, tu no”, il filmato mostra le diverse generazioni della Panda nelle sue molteplici interpretazioni e nei suoi più disparati utilizzi, sempre all’insegna di un’allegra convivialità, che si sono succedute dal 1980 ad oggi.

Fiat Panda: una storia dal 1980 ad oggi

La Fiat Panda è nata nel 1980 e, da allora, si sono succedute varie generazioni e modelli speciali, con alcune ‘prime’ in campo automobilistico. E’ stata la prima citycar a trazione integrale (1983) e la prima a vincere il premio ‘Car of the Year’ nel 2004.

Due anni dopo è stata lanciata la versione a metano, mentre nel 2013 è stata la prima vettura del segmento ad introdurre la frenata automatica di emergenza. Infine, nel 2018 è stata protagonista a Pandino (CR) del più grande raduno del mondo, con 365 differenti esemplari da tutta Europa.