Gruppo FCA, oltre 100 nuove assunzioni nelle sedi italiane

Sono più di 100 le nuove assunzioni che il Gruppo FCA è pronta a concludere a breve con posizioni disponibili, prevalentemente per diplomati e laureati, nelle sedi italiane dell’azienda tra Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Puglia.

Il costruttore italo-americano è alla ricerca di personale per diversi ruoli. Tra questi ci sono gli specialisti che dovranno occuparsi dell’organizzazione della produzione all’interno della fabbriche, come a Modugno in provincia di Bari, e gli ingegneri specializzati nello sviluppo di motori elettrificati e guida autonoma destinati alla sedi di Modena e Orbassano, in provincia di Torino.

FCA: specialisti per lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma

Tra le ricerche attive di nuove figure da parte di FCA molte riguardano i tecnici ad alta specializzazione nei sistemi di guida autonoma, tecnologie che il costruttore svilupperà anche in Italia. In particolare sono richiesti un Automated Driving Senior Software Engineer, un Automated Driving HIL-SIL Validation Engineer e un Automated Driving Data Scientist. Figure altrettanto specifiche da impiegare anche nel campo della sicurezza della guida autonoma, compresa quella digitale, sono ricercate da FCA per le sedi di Torino e Venaria Reale.

FCA: posizioni aperte anche in Maserati e Magneti Marelli

Altre assunzioni sono previste per Maserati, che per la sede di Modena cerca specialisti in tecnologie d’assistenza alla guida, connettività ed elettrificazione. Buona parte del nuovo personale che sarà assunto dal marchio del Tridente si occuperà di sviluppo di powertrain ibridi ed elettrici. Sono invece 31 le posizioni aperte per specialisti, destinati alle sedi di Corbetta (Milano) e Modugno, che saranno assunti da Magneti Marelli. Per prendere visione delle posizioni aperte disponibili e inviare la propria candidatura alle offerto di lavoro del Gruppo FCA basta collegarsi al sito dedicato.