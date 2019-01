McLaren Senna, dalla strada alla pista con Nico Rosberg [VIDEO]

In un video pubblicato sul proprio canale You Tube, Nico Rosberg ha testato la nuova McLaren Senna, hypercar fabbricata dalla Scuderia di Woking e intitolata proprio al campionissimo brasiliano, campione del mondo col team inglese nei mondiali di Formula 1 del 1988, 1990 e 1991. Il tedesco, partito dal Principato di Monaco a bordo della sportiva britannica, si è diretto verso il tracciato del Paul Ricard, sede attuale del GP di Francia, valutando le potenzialità della vettura anche i pista.

La Senna, ricordiamo, è dotata di un motore V8 biturbo da 4.0 litri che sviluppa 800 CV e punta fortemente sull’aerodinamica e sul risparmio del peso (la bilancia riporta solo 1.198 chilogrammi ed è in grado di generare ben 800 kg di deportanza a 250 km/h.ndr). Rispetto alla Project One della Mercedes e alle altre hypercar, quindi, predilige meno l’ibrido e le tecnologie attualmente utilizzate in Formula 1.