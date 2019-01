Bugatti: novità in vista per il 2019

La scorsa settimana Bugatti ha dichiarato apertamente che non darà vita ad un inedito SUV. L’indiscrezione, secondo la quale il brand francese avrebbe potuto fare il suo ingresso a breve nel segmento sempre più richiesto dei SUV, è stata seccamente smentita direttamente da Stephan Winkelmann, Presidente di Bugatti. Il numero uno del marchio di Molsheim, durante un’analisi dell’anno da poco conclusosi e con un occhio di riguardo a quello da poco iniziato, ha prontamente spazzato via, in un colpo solo, le numerose e crescenti indiscrezioni legate alla nascita di un presunto ed originale SUV firmato Bugatti. Difatti sono bastate poche righe messe nero su bianco a far tramontare definitivamente l’idea di un super lussuoso e sportivo SUV Bugatti: “Nonostante le speculazioni siano diffuse ed i tempi siano particolarmente appropriati, non ci sarà nessun SUV a nome Bugatti. Un SUV non renderebbe giustizia al brand o alla sua storia.”

Nel 2019 Bugatti celebra il 110° anniversario

Se dunque Bugatti non si concentrerà sulla progettazione di un inedito SUV, quali saranno le mosse del brand di Molsheim per l’anno corrente? Ricordiamo, a onor di cronaca, che il 2019 è un anno speciale per Bugatti in quanto segna il 110° anno di vita per il marchio automobilistico creato da Ettore Bugatti. Si tratta di un anniversario che conferma Bugatti come il più antico costruttore di vetture sportive al mondo. A tal fine, Bugatti ha già fatto sapere, attraverso le parole del suo Presidente Stephan Winkelmann, di voler celebrare lo speciale anniversario con una serie di sorprese per tutti gli estimatori dell’iconico marchio. Ad esempio, i festeggiamenti firmati Bugatti comprenderanno anche uno speciale “Grand Tour” nei posti dove Ettore Bugatti è stato maggiormente attivo nel corso della sua vita ed in cui il marchio di Molsheim ha messo le sue radici.

Novità e sorprese per il 2019 firmato Bugatti

Tuttavia il 2019 targato Bugatti non riguarderà soltanto il passato del marchio, ma avrà un occhio di riguardo anche al futuro. Al di là della scelta di non entrare nel segmento dei super SUV sportivi ma di lusso, Bugatti concentrerà le proprie forze per proseguire nella produzione dei suoi modelli, Chiron e la declinazione più marcatamente sportiva Divo, vetture speciali che rappresentano vere e proprie hypercar dato che per stessa ammissione del costruttore francese sono “i più potenti, pregiati e lussuosi modelli nel mondo in grado di combinare lusso e comfort in maniera del tutto esclusiva.” Contestualmente non sono però mancati i riferimenti a nuove sfide: lo stesso Stephan Winkelmann, difatti, non ha mancato di accennare ad alcune “sorprese” nel corso del 2019 ed alla nascita di non meglio identificati “ulteriori modelli”. Di cosa si possa trattare ancora non possiamo saperlo per certo, ma al riguardo Winkelmann ha tracciato le future linee guida che caratterizzeranno le novità del marchio francese: “Siamo sempre alla ricerca della perfezione e di una sorta di tecnologia artistica. E’ questa la nostra forza trainante. Lo dobbiamo al nostro storico brand e al genio di Ettore Bugatti. La velocità massima non è una priorità per Bugatti. Le nostre vetture possono fare molto di più che accelerare in modo incredibilmente potente ed essere guidate in maniera estremamente veloce.”