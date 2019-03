Salone di Ginevra 2019, novità Mazda: foto, video e informazioni

Il Salone di Ginevra 2019 è ormai alle porte: l’edizione numero 89 della rinomata kermesse elvetica che si svolgerà dal 7 al 17 marzo prossimi rappresenterà come di consueto per le case costruttrici che vi parteciperanno un importante palcoscenico su cui presentare le proprie novità. Il Salone svizzero, ad esempio, farà da sfondo ad una anteprima mondiale firmata Mazda: difatti, il costruttore di Hiroshima ha scelto la vetrina elevetica per far debuttare in anteprima assoluta il suo nuovo ed inedito SUV compatto. Volontariamente Mazda non ha rilasciato molte informazioni sulla nuova nata che verrà svelata a Ginevra. Il costruttore giapponese si è limitato ad affermare che il nuovo SUV compatto di casa sarà il secondo modello della gamma di nuova generazione del brand: sarà ispirato nelle linee da un’interpretazione più matura del linguaggio stilistico Kodo e nella meccanica dalla Skyactiv-Vehicle Architecture Mazda di nuova generazione.

A Ginevrà nascerà il nuovo SUV compatto firmato Mazda

Ricordiamo che a livello puramente stilistico il Kodo design di Mazda si caratterizza per una serie di soluzioni stilistiche che permettono di donare alla vettura un’immagine in movimento anche da ferma. In tal contesto, il Kodo design si contraddistingue anche per una notevole sensazione di purezza garantita da una linea di pensiero tesa a rimuovere le linee che non aggiungono nulla all’immagine già di per sè dinamica della vettura. In tal contesto, sottolinea Mazda, “si crea bellezza tramite sottrazione.” Un esempio dell’ultima evoluzione del Kodo design firmato dal costruttore giapponese è rintracciabile sulla nuova Mazda 3 presentata di recente in cui tratti stilistici sinuosi e ricchi di fluidità la fanno da padrone. Aspetto stilistico a parte, l’inedito SUV compatto di Mazda godrà anche dell’ultima gamma di propulsori Skyactiv ed ovviamente degli ultimi ritrovati tecnologici propri di casa tra cui la rivoluzionaria tecnologia Mazda SPCCI (acronimo di Spark Plug Controlled Compression Ignition, cioè sistema di accensione per compressione controllata da candela), che si basa su un esclusivo metodo di combustione che combina la scorrevolezza di un motore a benzina con la prontezza di risposta superiore di un diesel.

L’offensiva Mazda a Ginevra sarà costituita anche da MX-5, CX-5 e Mazda 3

Se la punta di diamante di Mazda al Salone di Ginevra 2019 sarà rappresentata certamente dal nuovo SUV compatto, lo stand della casa costruttrice giapponese ospiterà anche altre succulente novità: l’89ma edizione della rassegna svizzera terrà a battesimo l’anteprima europea della Mazda MX-5 30th Anniversary Edition, edizione speciale della roadster dei record (è la spider più popolare della storia con oltre 1 milione di unità vendute nel mondo e di cui oltre 350.000 in Europa) che ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Chicago dello scorso mese di febbraio e che è stata creata per celebrare degnamente i primi 30 anni di vita del modello. A Ginevra sarà protagonista anche la nuova Mazda 3, hatchback svelata di recente e che abbiamo già avuto modo di provare nel corso del nostro test drive di febbraio. Inoltre, anche la nuova Mazda CX-5 sarà presente sul palcoscenico del Salone di Ginevra 2019: il Model Year 2019 del modello Mazda più venduto sarà svelato alla kermesse svizzera per presentare la migliore qualità degli interni e l’alto grado di tecnologia presente a bordo: la recente adozione del sistema G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) ha contribuito secondo Mazda a rendere la CX-5 MY 2019 “più agile e facile da guidare che mai.” Per presentare tutte le novità di prodotto sopra enunciate Mazda terrà una conferenza stampa alle ore 13:00 di martedì 5 marzo, il primo dei due giorni dedicati alla stampa di settore, presso il suo stand che quest’anno è situato al No.6050 nel Padiglione 6 del Palexpo Convention Centre.